Novo filme da Netflix roubou os corações dos fãs com romance divertido

Há um longa-metragem na Netflix que vem roubando os corações dos fãs com seu romance divertido: Tratamento de Realeza.

Embora à primeira vista Tratamento de Realeza possa ter a premissa típica de qualquer comédia romântica, o filme apresenta surpresas genuínas.

Izzy (Laura Marano) é uma cabeleireira do Bronx, e parece que a vida não poderia ficar pior para ela. Mas as coisas começam a mudar quando ela é contratada por engano como a cabeleireira do príncipe Thomas (Mena Massoud). Eventualmente, os dois se unem, e Thomas convida Izzy para estilizá-lo para seu casamento arranjado.

O Decider recomendou o filme, afirmando que Tratamento de Realeza é um pouco menos brega e um pouco mais sincero, impulsionado por duas encantadoras performances de Laura Marano e Mena Massoud.

Filme de romance em alta

Os fãs no Twitter também gostaram muito. Uma internauta escreveu: “Tratamento de Realeza é meu novo filme de bem-estar.”

Alguns fãs adoraram especificamente o quão carismático o casal principal era.

“É bom ter um gostinho de comédia romântica inovadora e leve de vez em quando. A personagem Izzy era tão adorável que eu também queria me apaixonar por ela”, comentou uma pessoa.

“Por mais clichê que fosse, um final de conto de fadas nunca deixa de aquecer o coração.”

A combinação de elementos de romance, bem como personagens bem-intencionados que se apaixonam, tornam o filme imperdível na Netflix.

Tratamento de Realeza está agora disponível na Netflix.