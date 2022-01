Novo filme da Netflix tem sexo pesado e é proibido para menores de 18

A cinebiografia de Marilyn Monroe na Netflix, intitulada Blonde, ganhou a classificação indicativa mais restrita dos EUA, NC-17, que significa que ninguém abaixo dos 18 anos pode assistir o filme da Netflix. O longa-metragem é estrelado por Ana de Armas, de 007: Sem Tempo Para Morrer, no papel de Monroe.

Originalmente, a classificação NC-17 permitia pessoas de 17 anos, mas isso foi alterado para incluir jovens de 17 dentro das restrições. Para lançamentos nos cinemas isso pode destruir as chances do filme se sair bem na bilheteria. No streaming o cenário é outro.

Originalmente, Naomi Watts estrelaria Blonde. Ela foi, posteriormente, substituída por Jessica Chastain. Já em 2019, foi anunciado que Ana de Armas interpretaria Marilyn.

Quando estreia

O executivo da Netflix, Scott Stuber, confirmou à Variety que Blonde chegará ao serviço de streaming no próximo outono norte-americano, ou seja, entre setembro e dezembro de 2022. Há rumores de que o filme sobre Marilyn Monroe espantou os executivos com cenas de sexo muito pesadas.

Blonde estava inicialmente programado para estrear no Festival de Cinema de Veneza, mas teria sido adiado por causa de uma preocupação da Netflix.

Com direção de Andrew Dominik, o elenco é completado por Adrien Brody, Bobby Cannavale, Sara Paxton, Julianne Nicholson, Rebecca Wisocky e Toby Huss.

O filme da Netflix explora a vida de Marilyn Monroe como um ícone da sociedade, mas também mostra as dificuldades da vida dela, envolvendo o abuso sexual sofrido e assédio, que, pela classificação indicativa, deve ser mostrado.

Rumores dizem que o filme precisou até passar por nova edição porque teria cenas ainda mais gráficas. Mesmo assim, Blonde permaneceria com cenas pesadas de sexo.

O diretor previamente expressou o desejo dele em mostrar a Marilyn Monroe conhecida pelo público contra a que somente os mais íntimos conheceram.