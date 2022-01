Novo filme da Pixar vai direto para o Disney+

Red: Crescer é uma Fera, da Pixar, pulará o lançamento nos cinemas e chegará exclusivamente no Disney+ em 11 de março, de acordo com um anúncio da Disney. O longa-metragem será gratuito para assinantes.

Red: Crescer é uma Fera segue Soul e Luca após esses outros lançamentos da Pixar terem sido lançados diretamente no Disney+ durante a pandemia.

Continua depois da publicidade

Em um comunicado (via Variety), a Disney explicou que, como a recuperação de bilheteria vem sendo mais lenta do que o esperado para produções para família, como animações, eles decidiram mudar a estratégia de Red: Crescer é uma Fera, lançando o longa diretamente no Disney+.

A decisão de lançar outras animações da mesma maneira já causou polêmica no passado, então resta saber se o mesmo acontecerá com Red: Crescer é uma Fera.

Confira abaixo uma publicação do Disney+ no Twitter com a confirmação do lançamento de Red: Crescer é uma Fera direto no serviço de streaming.

Red: Crescer é uma Fera é a nova produção da Pixar

Leia abaixo a sinopse de Red: Crescer é uma Fera.

“Em Red: Crescer é uma Fera, Mei Lee é uma garota de 13 anos que está dividida entre continuar sendo a filha zelosa de sua mãe e viver o caos da adolescência. Sua mãe protetora, e um pouco autoritária, Ming, nunca está longe dela — o que acaba se tornando uma realidade infeliz para a adolescente.”

“E como se mudanças nos seus interesses, relacionamentos e corpo não bastassem, sempre que ela perde o controle dos seus sentimentos (o que é praticamente sempre), ela se transforma em um panda vermelho gigante.”

Red: Crescer é uma Fera, da Pixar, chega ao Disney+ em 11 de março.

Clique aqui para assinar o Disney+.