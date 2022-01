Novo filme de My Hero Academia chega ao Brasil

My Hero Academia: Missão Mundial de Heróis chegou ao Brasil. O longa-metragem está agora em cartaz em cinemas do país.

My Hero Academia: Missão Mundial de Heróis era muito aguardado pelos fãs por ser o novo capítulo da muito conhecida franquia de anime e mangá. Parece que a recepção com o público vem sendo muito positiva.

Continua depois da publicidade

Em My Hero Academia: Missão Mundial de Heróis, quando terroristas destroem uma cidade ao liberarem uma toxina que altera o comportamento das pessoas, os melhores heróis do Japão precisam se espalhar pelo mundo em uma tentativa de localizar o cérebro por trás do caos e levá-lo à justiça.

Vale lembrar que a franquia My Hero Academia deve ganhar uma adaptação em live-action em breve. Será uma produção de Hollywood.

Personagem de My Hero Academia é baseada em Angelina Jolie

A personagem Lady Nagant, de My Hero Academia, é baseada em Angelina Jolie. Mais especificamente, no papel que a estrela teve em O Procurado.

A curiosidade foi revelada pelo criador Kōhei Horikoshi em uma edição da Weekly Shōnen Jump, de acordo com o Screen Rant. A divertida citação dele pode ser lida abaixo:

“Eu descobri que dá para dobrar balas em O Procurado. Obrigado, Angie!”

Realmente existem semelhanças entre Lady Nagant e a personagem de Angelina Jolie em O Procurado. Ambas são assassinas com habilidades peculiares.

O Procurado estreou em 2008. Além de Angelina Jolie, o elenco também teve James McAvoy, Morgan Freeman e Chris Pratt.

O Procurado está agora disponível pela Netflix.