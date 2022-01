Novos Vingadores e Tom Cruise no MCU: O insano rumor de Doutor Estranho 2

Doutor Estranho 2 (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) tem um rumor insano. Informações são de que o filme da Marvel pode ter uma equipe alternativa dos Vingadores e ainda trazer Tom Cruise como Homem de Ferro no MCU.

A primeira parte do rumor parece realmente possível. O site The Cosmic Circus encontrou uma camiseta dentro dos produtos oficiais do filme que traz um símbolo alternativo dos Vingadores.

Com isso, Doutor Estranho 2, que vai tocar no multiverso, poderia contar com a equipe famosa, mas de outro universo. A própria descrição do produto indica que o símbolo apresentado “pode muito bem ser de uma equipe de um novo multiverso”.

Essa informação sobre os Vingadores reforça o antigo rumor sobre Tom Cruise, que ganhou novos detalhes. Antes, publicações eram de que o ator apareceria em Doutor Estranho 2 como uma piada interna da Marvel.

O astro teria uma participação rápida como uma variante de Tony Stark, o Homem de Ferro, por ter sido um dos candidatos ao papel, antes de Robert Downey Jr ficar com o trabalho no MCU.

Apesar de insano, ainda há uma esperança de que esse rumor aconteça.

O insano rumor de Tom Cruise como Homem de Ferro em Doutor Estranho 2

Jornalistas que cobrem o MCU acham realmente difícil o rumor sobre Tom Cruise como Homem de Ferro ser verdadeiro. Mesmo assim, páginas conhecidas por vazar informações, como de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, trouxeram duas versões dessa suposta participação.

Uma delas diz que Tom Cruise aparece como o Homem de Ferro mais poderoso que já existe. Esse Tony Stark teria três Joias do Infinito e teria colocado a cabeça de Thanos em um pote após matar o vilão dos Vingadores.

Já o outro rumor sobre Doutor Estranho 2 afirma que esse Tony Stark alternativo é perturbado e passa a maior parte do tempo de capacete. Em determinado momento do filme, o personagem vai erguer um pouco a armadura e o rosto de Tom Cruise seria usado.

Por mais interessantes que sejam as possibilidades para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que começa a ganhar rumores como em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, apenas uma situação reforça essas especulações.

Em 2021, Tom Cruise fez uma pausa nos filmes de Missão Impossível para visitar Atlanta, na mesma época das gravações de Doutor Estranho 2. Porém, ninguém consegue confirmar se o astro esteve ou não na cidade para atuar no longa da Marvel.

Sendo assim, esse deve ser mais um caso que só deve ser confirmado ou não quando o longa do MCU chegar nos cinemas.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

