O palhaço do terror que é mais assustador que Pennywise de It: A Coisa

No cinema atual, muitos consideram Pennywise, de It: A Coisa, como o palhaço assassino mais assustador de todos. Em partes, a criação de Stephen King tem culpa no medo das pessoas por palhaços.

Pennywise não chega a ser um personagem novo. A publicação original de It, antes de virar minissérie ou filme, é ainda de 1986.

Nesse mundo dos palhaços assustadores há um outro personagem que mostra ser mais assustador que Pennywise. Para alguns fãs parece até difícil, mas de qualquer forma a comparação é válida.

Esse personagem é Art, o Palhaço, do filme de terror Terrifier. Lançado em 2016, o longa até tem uma sinopse que parece genérica.

Na trama, um maníaco tenta matar três mulheres em um antigo prédio em uma data bem conhecida: no Dia das Bruxas. Porém, o filme apresenta muito mais do que um assassino genérico.

Por que Art é mais assustador que o Pennywise de It: A Coisa

A abertura de Terrifier já apresenta o clima sombrio de Art. A cena tem um homem de dentes podres colocando a roupa e a maquiagem.

O primeiro ponto sombrio do Palhaço Art é que pouco se sabe sobre a origem dele e a motivação. Enquanto isso, todos sabem que Pennywise é uma entidade que se alimenta do medo das crianças e aterroriza Derry.

No filme de terror, Art mostra ser um enorme maníaco. Em um dos momentos, o monstro corta uma vítima que está pendurada no meio e o palhaço tem uma expressão de alegria pura ao fazer isso.

O que faz o Palhaço mais assustador que Pennywise é que ele parece bastante real. Art não demonstra poderes e não assume formas diferentes. Como um serial killer que pode existir no mundo real, ele tem apenas o desejo e o prazer de matar, sendo completamente imprevisível e comandado pelos sentimentos distorcidos.

Até por isso, Art varia a forma como mata pessoas – ou que simplesmente as assusta. No filme, claro, o palhaço ganha a imortalidade, o que dá a chance de continuar nos filmes de terror por um longo tempo.

Os filmes de It: A Coisa podem ser vistos no Globoplay. Enquanto isso, Terrifier está disponível para aluguel em plataformas digitais.