O Poço: Nova teoria muda completamente filme famoso da Netflix

O Poço é um grande sucesso da Netflix e, apesar de ter sido lançado em 2019, muitos fãs comentam sobre ele até hoje. Uma teoria de fã muda tudo sobre como podemos encarar a obra.

No longa-metragem, vemos uma prisão vertical em que as pessoas nos níveis superiores recebem uma quantidade de comida e as sobras deles passam para quem está no nível inferior. O problema é que as pessoas que estão em cima consomem mais do que necessitam, deixando pouco para quem está abaixo.

Trata-se de uma clara metáfora para o capitalismo, com as classes média-alta e alta sendo quem está acima dos mais pobres, que recebem apenas os restos.

O Poço ainda estabelece, é claro, que existe a administração da prisão e um fã no Reddit, com nome de usuário tinkertoon, argumentou que a administração é uma metáfora para Deus. Ela envia os recursos necessários para todos sobreviverem, mas é a ganância dos homens que não permite que todos sejam iguais.

Já outro usuário, UtilitarianPrimate, tem uma opinião diferente. Ele argumenta que a administração é a burguesia, as elites.

Em todo caso, são duas visões completamente válidas, que se encaixam com a proposta do filme.

O Poço foi um dos filmes mais comentados da Netflix no primeiro semestre de 2020. O filme explora uma prisão diferente, em que os detentos são divididos em níveis e isso influencia diretamente no que poderão comer.

Tudo isso entra em colapso quando um prisioneiro decide explorar mais essa prisão. As descobertas são chocantes.

“Nesta prisão, a comida é distribuída de cima para baixo. Quem está nos andares de cima come à vontade. Quem está embaixo fica com fome. Um prato cheio para uma rebelião”, diz a sinopse.

O Poço é do diretor Galder Gaztelu-Urrutia. Mesmo com o sucesso, a Netflix nunca comentou se O Poço poderia ganhar uma continuação.

Os fãs da plataforma podem ver O Poço na Netflix.