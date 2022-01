Olivia Colman não gostava de conversar com diretora em A Filha Perdida

A Filha Perdida faz grande sucesso na Netflix, sendo elogiado principalmente pela atuação de Olivia Colman. Uma curiosidade é que a atriz não gostava de conversar com a diretora Maggie Gyllenhaal.

O filme que está na Netflix marcou a estreia de Maggie Gyllenhaal como diretora. No trabalho, a cineasta comentou que não quis se intrometer tanto na atuação de Olivia Colman.

Para o The Independent, a diretora de A Filha Perdida comentou o que pode ter acontecido. Maggie Gyllenhaal teorizou sobre uma situação que ela mesma viveu.

“Olivia Colman não gostava de conversar muito sobre o filme. Eu penso se é porque ela recentemente conseguiu poder como atriz, se ela se sente da mesma forma que eu me senti, em que as pessoas não pareciam valorizar as minhas ideias. Eles dizem que gostam, mas as pessoas se irritam com atrizes de muitas ideias. Não sou idiota e guardo muitas para mim mesma”, contou a diretora.

A cineasta comentou ter percebido isso ao perguntar se a protagonista gostaria de ensaiar para A Filha Perdida. Olivia Colman prontamente respondeu que preferia não fazer isso.

Mais sobre A Filha Perdida na Netflix

Estrelado por Olivia Colman e Dakota Johnson, A Filha Perdida já é considerado um dos filmes mais elogiados da história da Netflix. Como citado, o longa tem a direção de Maggie Gyllenhaal.

“As férias pacatas de uma mulher à beira-mar mudam de rumo quando sua obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades traz à tona antigas lembranças”, afirma a sinopse de A Filha Perdida na Netflix.

A produção é baseada no livro homônimo de Elena Ferrante. Mas, como é comum com projetos assim, o filme modifica parte da história para criar a narrativa.

A Filha Perdida pode ser visto na Netflix.