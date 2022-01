Onde assistir o filme prelúdio King’s Man: A Origem

King’s Man: A Origem traz a famosa franquia de volta com uma história prelúdio. O filme chega no Brasil em 6 de janeiro de forma exclusiva nos cinemas.

Por conta da variante ômicron, que se torna preocupação mundial, fãs levantaram hipóteses de um tipo diferente de lançamento. Mas, com o novo filme isso não vai acontecer.

O prelúdio de Kingsman é exclusivo dos cinemas no Brasil. Até por isso, é importante que os fãs mantenham cuidados.

Quem for assistir ao longa deve lembrar da máscara, álcool em gel e distanciamento. Além disso, os espectadores não devem esquecer do comprovante de vacinação.

Para quem quiser se atualizar sobre a franquia, os dois primeiros filmes de Kingsman podem ser conferidos no Star+. O prelúdio, possivelmente, será lançado na mesma plataforma após a exibição no cinema.

Mais sobre o filme prelúdio King’s Man: A Origem

Baseada na série de quadrinhos homônima de Dave Gibbons e Mark Millar, a franquia de comédia e espionagem “Kingsman” teve seu primeiro filme lançado em 2015 e é centrada em uma organização de elite de espiões cavalheiros.

No novo longa, os piores tiranos e criminosos da história se juntam para causar uma guerra que matará milhões, e um homem tem de correr contra o tempo para impedi-los.

A produção é ambientada muito antes dos eventos do primeiro filme, Kingsman: Serviço Secreto (2014), e mostrará o começo da primeira agência da organização, durante a Primeira Guerra Mundial, trazendo figuras históricas como o Czar Nicolau II, Rasputin e Francisco Ferdinando.

King’s Man: A Origem é estrelado por Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, com Djimon Hounsou, e Charles Dance. A produção é dirigida por Matthew Vaughn, que também é produtor do filme junto com David Reid e Adam Bohling.

O filme prelúdio King’s Man: A Origem entra em cartaz em 6 de janeiro. Já os dois primeiros longas estão no Star+.

