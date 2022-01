Os 3 personagens de 365 DNI que são baseados em pessoas reais

365 DNI (365 Dias ou 365 Days), que está na Netflix, conta a história de Laura Biel. Em viagem na Itália, ela é sequestrada pelo mafioso Massimo, que se apaixona completamente por ela.

Em uma trama polêmica, Massimo obriga Laura a ficar 365 Dias com ele, para que a personagem também se apaixone. No meio disso, tramas quentes se desenrolam entre os protagonistas.

Continua depois da publicidade

A história é baseada no livro de Blanka Lipinska, que se tornou um sucesso mundial por conta da Netflix. Após a confirmação de 365 Dias 2, a escritora passou a revelar segredos da história em entrevistas.

Um deles é que grande parte da história é baseada na vida real. Além disso, três personagens de 365 DNI (365 Dias ou 365 Days) são inspirados em pessoas reais, como também foi revelado pela autora.

Um deles, inclusive, tem chega em 365 Dias 2 (365 DNI 2) com grande participação. Confira abaixo os três personagens de 365 DNI que são baseados em pessoas reais.

Martin

Em 365 DNI (365 Days), Laura começa o filme com o namorado Martin, que até a rejeita. O personagem é inspirado no ex-namorado de Blanka Lipinska. A autora contou que criou o universo de Laura e Massimo após entrar em um namoro em que o companheiro não queria fazer sexo com ela. Isso fez com que ela criasse a trama quente que explodiu na Netflix.

Massimo

O Massimo de Michele Morrone existe na vida real – possivelmente não sendo um mafioso. A autora apenas disse que é um homem que mora na Sicília, na Itália. Blanka também se relacionou com esse Massimo da vida real, mas afirmou ter melhorado algumas características dele para 365 DNI.

Nacho

365 DNI 2 (365 Dias 2) vai apresentar Nacho, o rival de Massimo também pelo amor de Laura. O escolhido para o papel foi Simone Susinna. O Nacho da vida real, também conforme a criadora dos livros, mora nas Ilhas Canárias e foi quem a ensinou a surfar. Além disso, essa inspiração para o personagem também é “fofa e carinhosa” como a versão da ficção.

Por conta dessas inspirações e da confirmação que parte da história de 365 DNI é baseada na realidade, os fãs imaginam que Laura é uma versão da própria Blanka Lipinska. A autora, por enquanto, não confirma essa teoria que fica cada vez mais forte.

365 DNI 2 (365 Dias 2 ou 365 Days 2) está confirmado na Netflix

A trama do primeiro 365 DNI (365 Days) segue a jovem Laura, que está de férias na Itália. Porém, tudo sai errado e ela é sequestrada na Sicília.

Massimo, o sequestrador, é o jovem líder da máfia italiana. Ele tenta fazer Laura se apaixonar por ele em 365 dias – por isso o nome do filme da Netflix, 365 DNI (365 Days).

Na primeira continuação, Massimo e Laura voltam. Porém, tudo fica mais complicado por causa da família do mafioso e um homem misterioso que entrará na vida amorosa da protagonista.

Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka voltam como Massimo e Laura para 365 DNI 2. Enquanto isso, o elenco ainda terá Magdalena Lamparska e Otar Saralidze. A novidade, como mencionado, é Simone Susinna como Nacho, o rival do protagonista.

A direção do filme original também retorna. Barbara Bialowąs e Tomasz Mandes ficam com a função.

365 DNI (365 Days) está na Netflix. 365 DNI 2 (365 Dias 2) e a terceira sequência, já confirmada, têm previsão para 2022.