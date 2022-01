Os 7 melhores filmes da Netflix para desidratar chorando

Se você deseja chorar até desidratar, a Netflix conta com uma impressionante seleção de dramas emocionantes. Entre histórias trágicas baseadas em eventos da vida real, tramas de superação e luta, e dramas aclamados pela crítica, a plataforma conta com produções para todos os gostos.

Muita gente não sabe, mas chorar faz bem! Além de ser extremamente necessário para nossa saúde mental, o choro serve para gerenciar o estresse e fazer o corpo entrar em homeostase, ou seja, a situação de equilíbrio.

“Todo ser humano precisa expressar suas emoções de alguma forma, sejam elas boas ou ruins, e o choro é exatamente isso: a manifestação dos nossos sentimentos por meio das lágrimas”, afirma uma matéria do site VivaBem.

Listamos abaixo os 7 melhores filmes da Netflix para chorar até não poder mais; confira.

Uma Prova de Amor acompanha a história de Anna, uma garota trazida ao mundo para salvar a vida de Kate, sua irmã mais velha que sofre de um grave quadro de leucemia. Quando Kate faz 15 anos, passa a sofrer de insuficiência renal, e precisa de um transplante de rim. Anna sabe que se doar o órgão para a irmã, terá uma vida limitada. Em busca de emancipação e liberdade, ela procura a ajuda do advogado Campbell, que inicia uma batalha para extinguir os direitos parentais dos pais Sara e Brian.

Ancorado por aclamadas performances de Brie Larson e Jacob Tremblay, O Quarto de Jack leva às lágrimas até mesmo os espectadores mais durões. O longa conta a história de Joy, uma jovem que é sequestrada, confinada em um quarto minúsculo e estuprada por anos a fio. No cativeiro, ela dá a luz a um filho, o pequeno Jack. Quando ele completa 5 anos, a protagonista começa a planejar uma arriscada fuga, disposta a tudo para garantir um futuro melhor para o filho.

Baseado em uma história real, O Caderno de Tomy é uma história de luta, superação e legado. No filme argentino, uma mãe luta contra um câncer terminal, e enquanto isso, deixa um caderno cheio de reflexões sobre a vida, a morte e o amor para o filho. A protagonista Marie encara sua difícil jornada com bom humor e sarcasmo inabaláveis, e faz questão que o filho de 4 anos se lembre dela como uma figura dinâmica, animada, e acima de tudo, feliz.

Assim como outros itens desta lista, Extremis aborda conceitos de vida e morte, mas de forma bem mais realista e impactante. O documentário acompanha a rotina de famílias, médicos e pacientes que tomam decisões cruciais na UTI de um grande hospital. Indicado ao Oscar, o longa foca em um aspecto pouco considerado pela sociedade em geral: o sofrimento de pacientes terminais e a importância dos cuidados paliativos para pessoas desenganadas. Por seu caráter extremamente real, Extremis tem tudo para deixar os espectadores brasileiros com lágrimas nos olhos.

Em Juntos Para Sempre, a trama foca no amor mais puro e incondicional: o dos cachorros por seus melhores amigos. O longa conta a história do cãozinho Bailey, que vive tranquilamente com sua dona Hannah. Tudo muda quando Gloria, uma cantora aspirante, chega de surpresa com uma novidade surpreendente: Hannah tem uma neta, chamada Clarity. Ao conviver com a garota, Bailey percebe que ela é negligenciada pela mãe, e decide fazer de tudo para cuidar dela e protegê-la.

Milagre na Cela 7 permaneceu por muitas semanas no Top 10 da Netflix, e arrancou lágrimas de quase todos os espectadores. O filme conta a trágica história de um homem com deficiência intelectual, que após ser acusado de um assassinato que não cometeu, acaba preso e separado da filha pequena. Em uma emocionante jornada para provar sua inocência, o protagonista Memo conta com a ajuda dos companheiros de cela e de aliados do lado de fora. Considerado um dos filmes mais tocantes da Netflix, Milagre na Cela 7 é garantia de choro para qualquer um.

Indicado aos prêmios mais importantes da indústria do entretenimento, Pieces of a Woman é uma dolorosa reflexão sobre trauma, maternidade e luto. No filme, o triste resultado de um parto em casa deixa uma mulher emocionalmente destruída. Completamente isolada do parceiro e criticada pela família, ela vive um trágico luto e se sente culpada pela morte do filho. O longa é ancorado por uma performance poderosa de Vanessa Kirby como a protagonista Martha, pela qual foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

Como a maioria dos itens dessa lista não são produções originais da Netflix, vale a pena assistí-los enquanto continuam disponíveis na plataforma.