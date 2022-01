Os 7 melhores filmes de ficção científica para assistir na Netflix

No último ano, a Netflix adicionou em seu catálogo brasileiro vários sucessos de ficção científica, entre projetos independentes, tramas internacionais e hits de Hollywood. A plataforma é essencial para quem deseja conferir os títulos mais aclamados do gênero.

Filmes de ficção científica costumam fazer sucesso por apresentar uma versão futura da humanidade, com avanços tecnológicos impressionantes, viagens espaciais e interessantes comentários sociais.

Um dos trunfos da Netflix é o fato da plataforma oferecer aos assinantes produções dos mais diversos países. Dessa forma, os espectadores podem conferir como cada região do mundo encara o panorama da ficção científica.

Listamos abaixo os 7 melhores filmes de ficção científica para você assistir na Netflix; confira.

Nova Ordem Espacial, também encontrado sob o título original de Space Sweepers, é um dos melhores filmes de ficção científica da Coreia do Sul. Com belíssimos efeitos especiais, o longa é ambientado em 2092, e acompanha a história da tripulação de uma nave que vaga pelo cosmos em busca de resíduos astronômicos e lixo espacial. Na jornada pelo universo, os quatro protagonistas acabam encontrando segredos explosivos com o potencial de mudar para sempre a existência humana – tudo isso em uma trama leve e divertida.

Protagonizado por Anna Kendrick, Passageiro Acidental é um filme de ficção científica que aborda as dificuldades das viagens espaciais e desafios enfrentados por astronautas. No longa, três pessoas que participam de uma longa jornada para Marte enfrentam um dilema fatal após um passageiro inesperado aparecer a bordo, colocando todos em risco. Com os níveis de oxigênio cada vez mais altos, a tripulação deve tomar uma difícil decisão de vida ou morte.

Blade Runner é considerado um dos filmes de ficção científica mais icônicos e influentes de todos os tempos. A continuação do longa, lançada em 2017, também conquistou a crítica especializada. Ambientado 30 anos depois da história original, Blade Runner 2049 ganhou Oscars de Efeitos Visuais e Fotografia. No filme, o caçador de replicantes K embarca em uma perigosa missão para encontrar uma lenda perdida, após o conteúdo de um túmulo secreto chamar a atenção de um poderoso empresário. No elenco de Blade Runner 2049 estão Ryan Gosling, Jared Leto e Ana de Armas.

Com Clara Rugaard, Rose Byrne e Hilary Swank no elenco, I Am Mother é uma interessante e feminina história de ficção científica. Ambientado em um longínquo futuro, após a extinção da humanidade, o longa traz uma reflexão interessante sobre o que significa ser humano. Em I Am Mother, uma adolescente criada por uma robô encontra pela primeira vez outra humana, e passa a questionar tudo que sabe e tudo que aprendeu sobre o mundo.

No Limite do Amanhã

Se você curte filmes de ação com temáticas de ficção científica, No Limite do Amanhã é uma ótima opção. Protagonizado por Tom Cruise e Emily Blunt, o longa é repleto de sequências eletrizantes do início ao fim. No filme, William Cage revive várias vezes a própria morte, e só tem a possibilidade de sair desse loop eterno se encontrar uma forma de sobreviver e derrotar perigosos invasores alienígenas. O protagonista conta com a ajuda de Rita Vrataski, uma celebrada heroína de guerra, disposta a tudo para salvar o planeta.

O Paradoxo Cloverfield aborda alguns dos conceitos mais interessantes da ficção científica, tudo isso em uma história criativa e repleta de reviravoltas do início ao fim. Na trama do longa, cientistas testam uma possível solução para uma grave crise energética na órbita de um planeta à beira da guerra. No entanto, o experimento sai pela culatra, e o grupo acaba parando em uma realidade alternativa. Estão em O Paradoxo Cloverfield atores como Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo e Daniel Brühl.

Shanghai Fortress mistura elementos de romance e ficção científica em uma aventura eletrizante e repleta de emoções. O longa também é uma ótima alternativa para quem deseja conferir como a ficção científica é retratada além do circuito hollywoodiano. No filme chinês, um jovem se apaixona por uma militar de alta patente, e disposto a seguir os passos da amada, tenta defender a Terra de uma violenta invasão alienígena.