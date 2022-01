Os filmes da Netflix que podem pintar no Oscar em 2022

Com a temporada de premiações a todo vigor, cinéfilos mal podem esperar pela divulgação das indicações ao Oscar 2022. A Netflix vem como uma das principais concorrentes nas mais importantes categorias, e diversos lançamentos têm tudo para serem lembrados no evento. Listamos abaixo os 7 filmes da Netflix que podem pintar no Oscar 2022; veja.

A trajetória da Netflix no Oscar é marcada por discussões sobre o papel das plataformas de streaming na indústria do entretenimento. Até 2019, pelo menos, muitos especialistas debatiam a inclusão de estreias digitais na premiação.

Com esse debate superado, a Netflix passou a dominar todas as categorias. Até o momento, projetos da plataforma já contaram com 89 indicações e 15 vitórias.

Os filmes mais premiados da história da plataforma são Roma, Mank e A Voz Suprema do Blues, cada um com 2 vitórias. O Oscar 2022 será realizado em 27 de março.

Identidade tem tudo para ser lembrado nas principais categorias do Oscar 2022, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz. Ambientado nos Estados Unidos dos anos 20, o longa apresenta ao público um interessante debate sobre barreiras raciais, colorismo e intolerância. Protagonizado por Tessa Thompson e Ruth Negga, Identidade acompanha a história de uma mulher negra que tem o mundo virado de cabeça para baixo após reencontrar uma amiga de infância que “passa” por branca.

Entre os projetos da Netflix em 2022, Ataque dos Cães promete ser o mais indicado ao Oscar de 2022. Jane Campion já é praticamente uma garantia na categoria de Melhor Direção, e Benedict Cumberbatch também tem tudo para figurar na disputa de Melhor Ator. Com uma trama dura e visual belíssimo, Ataque dos Cães é um filme de faroeste que reflete sobre diversas questões importantes. O filme conta a história do rancheiro Phil Burbank, um fazendeiro durão que trava uma verdadeira guerra contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente.

A Filha Perdida chegou ao catálogo da Netflix recentemente, e não demorou a conquistar o público e a crítica especializada. O filme pode render a Maggie Gyllenhaal seu segundo Oscar, dessa vez na categoria de Direção. Baseado em um livro de Elena Ferrante, o longa conta também com atuações aclamadas de Olivia Colman e Dakota Johnson. Em A Filha Perdida, a protagonista Leda – uma mulher divorciada de meia idade – fica obcecada com uma jovem mãe durante uma viagem de férias, e reflete sobre sua própria relação com a maternidade e os erros do passado.

Tick, tick… Boom!

Tick, tick… Boom! é um musical semiautobiográfico que conta a história do dramaturgo americano Jonathan Larson, criador da peça Rent, de seu início humilde até a inesperada morte em 1996. O filme deve ser indicado ao Oscar de 2022 nas categorias de Melhor Trilha Sonora e Melhor Ator. Na última, Andrew Garfield é considerado um dos principais concorrentes. Muitos especialistas acreditam que o astro levará para a casa sua segunda estatueta.

A inclusão de A Mão de Deus na categoria de Melhor Filme Estrangeiro é praticamente uma certeza, já que o longa aparece na lista prévia da Academia, divulgada em dezembro de 2021. Obra do icônico diretor italiano Paolo Sorrentino, A Mão de Deus adapta para as telas diversas experiências do cineasta na adolescência. Sorrentino cresceu em Nápoles, e a cidade italiana é também o cenário do elogiado longa. O título A Mão de Deus também faz referência à fama de Maradona, cuja influência é sentida durante toda a trama do filme.

De acordo com o site da revista Variety, Vingança & Castigo também deve aparecer em algumas categorias do Oscar 2022, como Melhor Filme e Melhor Diretor. Produzido por Jeymes Samuel, o épico faroeste aposta em uma trama dinâmica e um elenco sólido para criar uma história realmente surpreendente. O filme acompanha a história do confronto entre o forasteiro Nat Love e o impiedoso criminoso Rufus Buck, tudo em um cenário do Velho Oeste americano.

Não Olhe Para Cima pode ser a “zebra” da Netflix no Oscar 2022. Embora tenha feito grande sucesso com o público e causado debates interessantes nas redes sociais, o filme de Adam McKay dividiu a opinião da crítica especializada. Parte da imprensa considerou o projeto uma excelente metáfora sobre as mudanças climáticas. Mas muitos especialistas afirmaram que o filme é “óbvio demais para ser levado a sério”. Mesmo assim, Não Olhe Para Cima pode figurar em diversas categorias da premiação, inclusive a de Melhor Canção Original com “Just Look Up”, de Ariana Grande e Kid Cudi.