Pânico 5 é uma sequência? Entenda a linha do tempo da franquia

O novo Pânico (ou Pânico 5) é um reboot leve ou uma continuação da franquia de terror? Aqui está um pouco sobre a linha do tempo da saga (via Newsweek).

Apesar do título oficial não ser Pânico 5, o novo Pânico é mesmo uma sequência ambientada no mesmo universo e na mesma linha do tempo dos quatro longas anteriores.

Por que o título oficial não é Pânico 5? Pode ser por causa do marketing do longa-metragem, já que um título mais simples costuma atrair mais o público (o número “5” poderia afastar aqueles que não assistiram todos os longas anteriores).

Como o novo Pânico acontece na mesma linha do tempo do original, a história se passa 25 anos após os assassinatos de Woodsboro, quando a mãe de Sidney foi morta, além de vários adolescentes.

No novo Pânico, os fãs conhecem novos personagens que têm uma relação direta com figuras clássicas da franquia de terror. Além disso, também há o retorno de rostos conhecidos.

Novo Pânico está nos cinemas

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme de Pânico (ou Pânico 5) está em cartaz nos cinemas.