Pânico 5: Estrela quase foi esfaqueada de verdade por Ghostface

Melissa Barrera revelou quase ter sido esfaqueada de verdade no set de Pânico 5. A atriz interpretou Sam Carpenter no slasher.

Em entrevista ao THR, Barrera falou sobre a experiência ao gravar o terror. Ao ser questionada sobre a cena no hospital em que confronta Ghostface, ela contou sobre o incidente.

“Estávamos fazendo uma parte dessa sequência em que eu estava de um lado de uma mesa redonda e ele do outro, dando golpes na mesa para tentar me alcançar. Bem, durante uma dessas facadas, a faca voou de sua mão e atingiu a janela logo atrás de mim. E era uma faca de verdade!”, revelou a atriz.

“E todo mundo ficou tão assustado. Felizmente, foi um pouco para o lado, longe de mim. Mas a partir daí, eles tiveram que colar a faca na luva para que isso não acontecesse mais. Mas o pobre Keith [Ward], nosso dublê, ficou mortificado. Eu me senti tão mal por ele. Eu estava tipo, ‘Eu estou bem!’. E eles disseram: ‘Sim, mas poderia ter dado muito, muito errado. Imagine se você tivesse sido esfaqueado com uma faca voadora!’. Então essa foi minha primeira experiência com Ghostface”.

A verdadeira questão é: por que usaram facas de verdade? Algo falso poderia facilmente ter sido usado no lugar, prevenindo esse tipo de acidente, especialmente após o caso envolvendo Halyna Hutchins e Alec Baldwin.

Pânico 5 está em cartaz nos cinemas

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme de Pânico (ou Pânico 5) está em cartaz nos cinemas.