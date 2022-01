Pânico 5: Ghostface elimina primeira participante do BBB em vídeo

Em um divertido vídeo para promover o novo Pânico (ou Pânico 5), Ghostface “elimina” Kerline Cardoso, que deixou o BBB 21 logo no primeiro paredão.

Em seu perfil no Instagram, Kerline Cardoso compartilhou o divertido vídeo, no qual entra em pânico ao dar de cara com Ghostface.

Confira abaixo o vídeo compartilhado no Instagram.

Novo Pânico está chegando

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme de Pânico (ou Pânico 5) tem previsão de estreia para 13 de janeiro de 2022.