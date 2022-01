Pânico 5: Nota no Rotten Tomatoes é impressionante

O novo Pânico (Pânico 5) começou a receber as primeiras críticas, abrindo a nota no Rotten Tomatoes. A aprovação é impressionante, com 93%.

Até o momento dessa publicação, 15 críticas foram contabilizadas pelo agregador. Porém, o início da avaliação sempre costuma dar o tom sobre a nota do filme.

Com essa abertura para Pânico 5, pode ser que o novo filme acabe aclamado. A franquia de terror é mais uma a tentar voltar após anos de hiato.

Antes, o último filme de Pânico tinha sido lançado em 2011. Na época, o longa dividiu o público e a crítica, ficando com 61% entre os especialistas e 51% entre os espectadores.

Vale dizer ainda que com esse início, por enquanto Pânico supera o adorado primeiro filme da franquia, que tem 79% de aprovação no Rotten Tomatoes. O longa que abre a história de Ghostface é considerado um clássico do terror – enquanto Pânico 2 é o melhor avaliado, com 82%.

Mais sobre o novo Pânico, que chega nos cinemas

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme de Pânico (ou Pânico 5) chega em 13 de janeiro de 2022.