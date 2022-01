Pânico 5: Onde assistir o novo filme de terror

Pânico 5, que tem simplesmente o título de Pânico, chega exclusivamente nos cinemas brasileiros em 13 de janeiro. Por enquanto, não há previsão para o streaming.

Antes da confirmação da estreia, fãs ficaram preocupados com rumores do exterior. Notícias afirmavam que Pânico poderia ser adiado por conta da situação causada pela variante Ômicron.

Porém, no Brasil o filme da icônica franquia de terror está confirmado. Pânico 5 é especial porque promete reunir personagens clássicos dos longas anteriores.

Como a estreia é exclusiva dos cinemas, os fãs da franquia de terror devem tomar alguns cuidados. Máscara, álcool em gel e distanciamento são fundamentais nesse momento.

Além disso, os espectadores devem lembrar do comprovante de vacinação. Confira abaixo o trailer do novo Pânico.

Mais sobre a volta da franquia com Pânico 5

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

Como citado, o novo filme de Pânico (ou Pânico 5) chega em 13 de janeiro de 2022.