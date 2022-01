Pânico 5 tem retornos chocantes que fãs não perceberam

O novo Pânico conta com retornos de diversos personagens da franquia, mas alguns atores cujos personagens já morreram também contam com participações especiais no longa-metragem.

Skeet Ulrich e Matt Lillard, que interpretaram os assassinos do filme original, Billy Loomis e Stu Macher, aparecem no lançamento – Ulrich em carne e osso e Lillard apenas dubla o Ghostface de Stab 8.

Continua depois da publicidade

Ele não é o único a ter a voz no novo Pânico. Drew Barrymore, que interpreta Casey Becker no filme original, e Jamie Kennedy, que viveu Randy Meeks, também estão no filme.

“Drew Barrymore também tem participação especial de voz como diretora da escola. Essa é ela lendo o anúncio no final do dia escolar”, disse o diretor Tyler Gillett. “E Jamie Kennedy também faz aparições na festa. Ele é o cara que diz ‘o pai pateta de alguém está nos expulsando’ enquanto Mindy e Frances estão se beijando no sofá”.

Naturalmente, é fácil perder essas participações especiais, mas os fãs mais atentos podem ter conseguido fisgá-las.

Pânico 5 está em cartaz nos cinemas

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme de Pânico (ou Pânico 5) está em cartaz nos cinemas.