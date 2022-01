Pânico 5 tira Homem-Aranha 3 da liderança em bilheteria

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) permaneceu por um bom tempo na liderança em bilheteria, mas agora isto acabou. O novo Pânico (ou Pânico 5) assumiu o primeiro lugar em arrecadação.

De acordo com o Hollywood Reporter, o novo Pânico (Pânico 5) arrecadou US$ 35 milhões em seu fim de semana de lançamento na América do Norte. A arrecadação tirou Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) do topo.

Vale lembrar que o novo Pânico (Pânico 5) teve essa arrecadação porque aproveitou o feriado de Martin Luther King Jr. Tirando o feriado, o terror conseguiu cerca de US$ 30 milhões em seus primeiros três dias em bilheteria.

Em outros países, o novo Pânico (Pânico 5) arrecadou US$ 18 milhões. É um bom resultado em bilheteria para um terror, especialmente se considerarmos que produções desse gênero costumam ter orçamentos menores.

Na América do Norte, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) conseguiu o segundo lugar, com US$ 25 milhões arrecadados.

O longa-metragem da Marvel teve um grande sucesso de bilheteria, conquistando mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo, e vem apresentando um fôlego incrível nos cinemas.

O retorno da franquia Pânico

O novo Pânico (Pânico 5) chegou para reviver uma das franquias de terror mais amadas do cinema.

Nesta continuação, que também é chamada de reboot, um novo assassino assume o manto de Ghostface para cometer crimes, fazendo com que Sidney Prescott retorne para investigar.

O longa-metragem recebeu elogios da crítica, com especialistas elogiando a maneira com que honra o legado de Wes Craven, o cineasta original da franquia, que faleceu há alguns anos. Com o sucesso de bilheteria, espera-se que novas sequências sejam lançadas nos próximos anos.

O novo Pânico (Pânico 5) está em cartaz nos cinemas.