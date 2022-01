Pânico 5 volta com Ghostface, Neve Campbell e estrela de Friends

Prestes a estrear nos cinemas brasileiros, Pânico 5 tem tudo para conquistar fãs da franquia e de filmes de terror em geral. O longa traz o retorno de algumas das figuras mais icônicas da saga: o assassino Ghostface, a Sidney Prescott de Neve Campbell e a repórter Gale Weathers, interpretada por Courteney Cox, a Monica de Friends.

O filme é uma sequência direta de Pânico 4, lançado originalmente em 2011. Uma década depois, fãs estão doidos para saber como será o desfecho da saga.

Embora ainda não tenha estreado oficialmente nos Estados Unidos, Pânico 5 já garantiu uma ótima recepção da crítica especializada, com elogios sobre a performance do elenco, a direção da dupla Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, o humor e a metalinguagem.

O Observatório do Cinema explica abaixo tudo sobre o lançamento de Pânico 5: a trama do longa, seu elenco, estreia nos cinemas e trailer.

De que fala a trama de Pânico 5?

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a pacata Woodsboro, um novo assassino veste a máscara Ghostface, e passa a atacar um grupo de adolescentes para reviver segredos do passado chocante da cidade”, afirma a sinopse oficial do longa, divulgada pela Paramount Pictures.

O grande mistério é: quem é o homem (ou mulher!) por trás da máscara. O subtítulo do filme diz tudo que os fãs precisam saber: “É sempre alguém que você conhece”.

Pânico 5 é o primeiro filme da franquia sem Wes Craven como diretor. O cineasta faleceu em 2015. Em uma entrevista ao programa de Drew Barrymore, Courteney Cox falou sobre as mudanças da produção.

“É moderno, é assustador, é um Pânico completamente novo. Não é um reboot ou um remake. É apenas um lançamento inédito. Acho que será fantástico”, comentou a eterna Monica de Friends.

Neve Campbell, Courteney Cox e o elenco de Pânico 5

Como já citamos, Pânico 5 traz de volta algumas das figuras mais queridas da franquia, além de introduzir novos personagens.

Neve Campbell retorna como Sidney Prescott, a protagonista da franquia original. Será que ela conseguirá sobreviver mais uma vez ao frenesi assassino do Ghostface? Só assistindo para saber.

Courteney Cox, a Monica de Friends, também retorna como a intrépida jornalista Gale Weathers, mais uma vez em busca de um grande furo de reportagem.

O time de personagens conhecidos que voltam em Pânico 5 é completado por David Arquette como Dewey Riley e Marley Shelton como a policial Judy Hicks.

Já o novo elenco de Pânico 5 é formado por Melissa Barrera (Club de Cuervos), Mason Gooding (Com Amor, Victor), Jenna Ortega (O Clube das Babás), Jack Quaid (The Boys), Dylan Minnette (13 Reasons Why), Jasmin Savoy-Brown (The Leftovers), Kyle Gallner (Garota Infernal), Mikey Madison (Era Uma Vez em Hollywood) e Heather Matarazzo (O Diário da Princesa).

Finalmente, o dublador Roger L. Jackson volta como a inesquecível voz do assassino Ghostface.

Estreia e trailer de Pânico 5 no Brasil

Pânico 5 estreia no Brasil em 13 de janeiro de 2022, quinta-feira. O longa chega aos cinemas brasileiros um dia antes de estrear nos Estados Unidos.

Confira abaixo o trailer oficial legendado de Pânico 5.