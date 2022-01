Personagem de Eternos pode aparecer em Blade

Personagem que apareceu em Eternos, sendo interpretado por Kit Harington, Dane Whitman, também conhecido como o Cavaleiro Negro, pode aparecer no reboot de Blade, do Marvel Studios.

Recentemente, o Comic Book conversou com o supervisor de efeitos visuais de Eternos, Stephane Ceretti, para conversar sobre os efeitos do longa-metragem.

Ao falar sobre os efeitos magnéticos da Espada de Ébano na cena pós-créditos, Stephane Ceretti explicou que a espada mística será usada em Blade de uma maneira maior do que em Eternos, indicando a inclusão de Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

“O engraçado é que meu supervisor adicional vai supervisionar Blade muito em breve”, disse Stephane Ceretti.

“Então eu disse a ele que era como um presente, que ele devia usar com sabedoria, tirando proveito disso. Mas tenho certeza que será ainda melhor.”

Reboot de Blade ganha previsão para início de gravações

De acordo com o Production Weekly, o reboot de Blade, do Marvel Studios, começará a ser gravado no verão norte-americano de 2022 em Atlanta. Ou seja, entre junho e agosto.

Blade será interpretado por Mahershala Ali. No cinema, o personagem já foi vivido por Wesley Snipes.

O elenco do reboot também conta com Delroy Lindo. O seu papel ainda não foi oficialmente revelado pelo Marvel Studios.

O diretor do projeto é Bassam Tariq. O roteiro está sendo desenvolvido por Stacy Osei-Kuffour, que trabalhou na série de Watchmen, da HBO.

Ainda não há uma data de lançamento oficial para o reboot de Blade, do Marvel Studios.

