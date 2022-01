Personagens icônicos voltam em trailer do novo A Era do Gelo

O Disney+ revelou um trailer para o novo A Era do Gelo. Com o título de As Aventuras de Buck, o filme chega em 28 de janeiro na plataforma de streaming.

Como o título mostra, o foco será o personagem Buck. Ele e os amigos se perdem no mundo jurássico, tendo que escapar de dinossauros.

Ainda bem que os personagens icônicos de A Era do Gelo também retornam. Sid, Manny e Diego vão atrás de Buck para que nada de pior aconteça com o pequeno amigo.

Confira abaixo o trailer do filme e ainda o cartaz.

Acompanhe as novas peripécias dos mamíferos pré-históricos favoritos de todo mundo. 😍#AEraDoGelo: As Aventuras de Buck, um Filme Original. Estreia em 28 de janeiro no #DisneyPlus. pic.twitter.com/aXfKYTmiw1 — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) January 4, 2022

A Era do Gelo é herança da Fox

A Era do Gelo é uma das franquias que a Disney herdou da Fox. Com o Disney+, o estúdio parece querer dar nova vida a ela.

A Era do Gelo é uma das animações mais amadas do século. Até o funcionamento da Fox, a animação ganhou cinco filmes.

O último foi A Era do Gelo: O Big Bang, lançado em 2016. O longa foi um sucesso, uma vez que arrecadou mais de US$ 400 milhões.

Existia rumores de que a Disney faria uma série sobre a franquia. Agora, a volta acontece com o filme no streaming.

A Era do Gelo: As Aventuras de Buck chega em 28 de janeiro no Disney+.

