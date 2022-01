Piada de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa indica aguardada heroína da Marvel

Contém spoilers

Uma pequena piada em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), da Marvel, indica a possibilidade de Spider-Gwen se tornar uma realidade, de acordo com o The Direct.

Enquanto os três Homens-Aranha tentam descobrir como trabalhar em equipe, o Peter de Tom Holland menciona que era parte dos Vingadores.

“Sem querer me gabar, mas me gabando: eu fui dos Vingadores.”

Acontece que os outros dois Homens-Aranha não sabem quem são os Vingadores. Mas é a resposta de Andrew Garfield que faz uma referência à Spider-Gwen.

Ele comenta: “Isso é uma banda? Você está em uma banda?”

A banda da Spider-Gwen nos quadrinhos

Nos quadrinhos, a versão de Gwen Stacy que se torna a Spider-Gwen está em uma banda e é um elemento importante da personagem.

Gwen se torna amiga de um grupo de colegas estudantes para formar uma banda chamada The Mary Janes, da qual ela é a baterista. Suas responsabilidades para com o grupo costumam ser o que ela tem dificuldade em conciliar com seus deveres como Spider-Gwen.

Como o Homem-Aranha de Andrew Garfield está muito ligado à Gwen Stacy, é possível que essa referência tenha mesmo sido intencional. Os fãs adorariam que Emma Stone retornasse como Spider-Gwen, então resta saber se realmente pode acontecer em algum momento.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está em cartaz nos cinemas.

