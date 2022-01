Polêmica sobre fim de Karatê Kid acaba depois de 37 anos

Com a popularidade de Cobra Kai, uma polêmica de Karatê Kid voltou a ser discutida: o chute de Daniel LaRusso contra Johnny Lawrence no primeiro filme seria ou não ilegal? Após 37 anos, com o foco no seriado da Netflix, a discussão enfim foi encerrada.

A chegada da quarta temporada na Netflix fez com que os espectadores voltassem a pesquisar o assunto. Acontece que em 2021, Ralph Macchio, o intérprete de Daniel, deu uma resposta definitiva em entrevista para Jimmy Fallon.

Antes da declaração dele, duas observações são importantes. Na vida real, o chute é sim ilegal – mas o universo do filme funciona dentro das próprias regras e outras lutas de Karatê Kid, vencidas pelos alunos de Cobra Kai, também tiveram golpes que são ilegais no mundo real.

O intérprete de Daniel em Cobra Kai e Karatê Kid basicamente reforçou que os filmes tinham as próprias regras. Assim, se o juiz, sem pensar duas vezes, deu a vitória para LaRusso, o chute no universo da franquia é legal.

“Aqui está minha teoria. Não, aqui está a verdade. O Senhor Miyagi foi um grande mestre e Daniel seu aprendiz, como se ele fosse Yoda. Você nunca coloca Yoda em dúvida. Nunca coloca em dúvida Miyagi. Segundo ponto, no filme, você vê outro golpe ilegal de um Cobra Kai, atingindo ilegalmente um adversário nas pernas. Por fim, o árbitro diz que foi um ponto vencedor, uma vitória é uma vitória”, reforçou o ator.

Além disso, Johnny também usa a estratégia de ganhar pontos acertando o rosto de adversários. Na época, ao contrário de hoje, não existia a preocupação de regras serem retratadas como na vida real. Assim, a polêmica chega ao fim após 37 anos.

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.