Por que você não vai poder assistir o Globo de Ouro 2022

O Globo de Ouro 2022 acontece no dia 9 de janeiro, mas ninguém vai poder assistir o prêmio. O motivo é simples: após boicote histórico de Hollywood, a cerimônia não vai ter qualquer tipo de transmissão ao vivo.

Durante o dia 9 de janeiro, as páginas oficiais do Globo de Ouro vão apenas revelar os vencedores de 2022. Considerado um dos termômetros do Oscar, o prêmio está até mesmo com a relevância colocada em dúvida.

Nesta edição, estrelas recusaram o convite de aparecer até mesmo nesse evento mais simples, sem qualquer transmissão. O grande motivo disso está em acusações contra a Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, que organiza o Globo de Ouro.

A partir de muitas acusações graves, a NBC, que tem os direitos de transmissão até 2026, decidiu não exibir o Globo de Ouro. Depois, no Brasil, foi a vez da TNT cancelar a exibição.

Toda cerimônia de gala foi transformada de vez em um evento simples quando diversos atores e produtores de Hollywood recusaram o convite de aparecer no Globo de Ouro.

Por que a transmissão do Globo de Ouro 2022 foi cancelada

As acusações contra a Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood são graves. Primeiro, em 2020, a jornalista norueguesa Kjersti Flaa processou a organização do Globo de Ouro por uma suposta prática de corrupção.

Mesmo sem o processo seguir em frente, a jornalista alegou que a Associação aceitava receber dinheiro e outras vantagens para dar os prêmios ou indicações para determinadas produções.

Em 2021, foi a vez do Los Angeles Times trazer uma reportagem apontando erros financeiros na Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood. Além disso, a regra de membros ganharem presentes estaria sendo quebrada – com os jurados ganhando viagens de luxo para conhecerem celebridades.

Por fim, Jenny Cooney, da própria associação, admitiu em 2021 que o grupo não tem jurados negros. Para obrigar mudanças, a NBC cortou a transmissão, pedindo mais diversidade e transparência na organização do Globo de Ouro.

Com isso, a Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood prometeu seguir o pedido. Porém, em 2022, o Globo de Ouro não ganha transmissão para, quem sabe, voltar melhor no futuro.