Prime Video lança filme épico que pode estar no Oscar 2022

Assinantes do Amazon Prime Video podem comemorar: o épico A Lenda do Cavaleiro Verde acaba de chegar ao catálogo da plataforma. Após fazer o maior sucesso com o público internacional, e garantir indicações para as mais importantes premiações da indústria, o longa finalmente chega ao streaming – com tudo para ser indicado ao Oscar 2022.

Produzido pela A24 e com 89% de aprovação no Rotten Tomatoes, A Lenda do Cavaleiro Verde (The Green Knight) se tornou um verdadeiro fenômeno crítico, principalmente por sua originalidade e pela inconfundível estética do diretor David Lowery.

“A Lenda do Cavaleiro Verde honra e desconstrói sua inspiração original, em uma aventura deslumbrante que lança um fantástico feitiço sobre a audiência”, afirma o consenso crítico do Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que os assinantes do Prime Video precisam saber sobre a trama, elenco e estreia de A Lenda do Cavaleiro Verde na plataforma.

De que fala A Lenda do Cavaleiro Verde

A Lenda do Cavaleiro Verde adapta para os cinemas as lendas arturianas do poema épico “Sir Gawain e o Cavaleiro Verde”, escrito originalmente no século XIV.

O longa acompanha a história de Sir Gawain, o imprudente e obstinado sobrinho do Rei Arthur, que embarca em uma aventura ousada para enfrentar o temido Cavaleiro Verde.

O Cavaleiro Verde é descrito como “uma figura gigante de pele esmeralda”, cuja origem ninguém conhece realmente.

Para provar seu valor para a família e para seu Reino, Gawain enfrenta fantasmas, gigantes, ladrões e vigaristas – em uma profunda jornada que define para sempre o verdadeiro caráter de sua lenda.

“Do visionário cineasta David Lowery, nasce uma versão moderna e arrojada de uma das lendas mais ousadas da Távola Redonda”, afirma a sinopse do longa divulgada pela A24.

Quem está no elenco de A Lenda do Cavaleiro Verde?

A Lenda do Cavaleiro Verde é protagonizado por Dev Patel, de Quem Quer Ser um Milionário e Modern Love. O ator britânico interpreta o Sir Gawain.

Alicia Vikander, de A Garota Dinamarquesa e o reboot de Tomb Raider, é Essel, uma donzela que desempenha um papel importantíssimo na jornada de Gawain.

Joel Edgerton (Operação Red Sparrow) vive o Senhor, o líder de um castelo que hospeda Gawain durante as aventuras do personagem.

Sarita Choudhury (And Just Like That) interpreta a Mãe, a alcunha da feiticeira Morgana, uma poderosa sacerdotisa com terríveis intenções.

Sean Harris (Prometheus, The Borgias) vive o Rei Arthur. Kate Dickie (Game of Thrones, A Bruxa), interpreta a Rainha Guinevere.

O elenco principal do longa é completado por Ralph Ineson (Game of Thrones, Harry Potter) como o Cavaleiro Verde.

Também estão no elenco de A Lenda do Cavaleiro Negro Barry Keoghan (Eternos), Erin Kellyman (Falcão e o Soldado Invernal) e Atheena Frizzell (LadyWorld).

Estreia de A Lenda do Cavaleiro Verde no Prime Video

A Lenda do Cavaleiro Verde já está disponível no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video.

Veja abaixo o trailer legendado de A Lenda do Cavaleiro Verde.