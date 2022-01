Primeiro ator negro a vencer o Oscar, Sidney Poitier morre aos 94 anos

Sidney Poitier, o primeiro negro a vencer o Oscar de Melhor Ator, morreu aos 94 anos. A causa de morte ainda não foi revelada.

A informação foi confirmada pelo Ministro das Relações Exteriores das Bahamas para imprensa internacional. Poitier venceu o importante troféu pela atuação em Uma Voz nas Sombras, em 1964.

Outros filmes famosos de Sir Sidney Poitier foram Ao Mestre, com Carinho; Adivinhe Quem vem para Jantar; e No Calor da Noite. Todos foram lançados em 1967.

Além do trabalho como ator, Sidney Poitier também se destacou pelas causas sociais.

Vencedor do Oscar recebeu homenagem de Barack Obama

Nascidos nas Bahamas, Sidney Poitier ficou conhecido por ser um ativista dos direitos civis. Ao mesmo tempo, chegou a ser Embaixador do seu país no Japão entre 1997 e 2007.

Por conta do trabalho como ativista, o ator vencedor do Oscar recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade em 2009. Na época, a homenagem foi feita pelo então presidente Barack Obama.

O vencedor do Oscar começou a carreira no teatro após chegar aos Estados Unidos com 15 anos. Sidney Poitier era uma das últimas grandes estrelas da Era de Ouro de Hollywood que estava viva.