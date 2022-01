Quando 365 DNI 2 estreia na Netflix e o que acontece com Laura e Massimo

Em 2020, 365 DNI (365 Days ou 365 Dias) se destacou como um dos filmes mais polêmicos – e assistidos – da Netflix. Inspirado na série de romances eróticos de Blanka Lipinska, o filme polonês fez grande sucesso na Europa antes de ser disponibilizado pela plataforma nas Américas. Agora, 365 DNI 2 está confirmado na plataforma.

365 DNI conta a história de Laura Biel, uma jovem que sai de férias para Sicília com o namorado e amigos. No segundo dia da viagem, em seu aniversário de 29 anos, Laura é sequestrada pelo chefe de uma família da máfia siciliana, o jovem Massimo.

Com um passado marcado pela morte e violência, ele tenta fazer Laura o amar no período de 365 dias.

Muitos fãs não sabem, mas a continuação de 365 DNI já está até com as gravações encerradas. Veja o que esperar da sequência.

O que vai acontecer em 365 DNI 2 (365 Dias 2)?

Após o sucesso de 365 DNI (365 Days), fãs naturalmente começaram a acreditar que a produção de uma sequência aconteceria em breve. Pouco tempo depois, a Netflix confirmou oficialmente a continuação do longa, que tem estreia prevista para 2022.

No final do primeiro filme, Massimo e Laura se preparam para o casamento, e a protagonista descobre estar grávida.

Para o desespero de Massimo, uma família mafiosa rival organiza um atentado contra Laura, que é atingida em um túnel. O filme não revela o estado da protagonista, mas é uma aposta sólida afirmar que Laura está sã e salva.

365 DNI é baseado em um livro da escrita Blanka Lipinska, e a história original já conta com duas continuações: “Ten Dzién” (Esse Dia) e “Kolejne 365 DNI” (Outros 365 Dias). Ou seja, não falta material para ser adaptado.

A autora também trabalha atualmente como co-roteirista da continuação, e revelou em uma entrevista à revista Oprah Magazine que o segundo filme será diferente do livro.

“Quero dar aos fãs mais do que eles encontrariam no livro, e criar algo novo”, comentou a escritora.

Perguntada sobre o nível de erotismo do novo filme, Lipinska prometeu cenas quentes para o público.

“Não posso dizer muito, mas a continuação terá ainda mais cenas de sexo do que o primeiro filme. Será um longa muito quente”, afirmou a autora.

Além disso, a escritora promete uma cena de sexo inédita para história do cinema. Como se sabe, Blanka Lipinska está envolvida diretamente com a produção do filme.

Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka (os intérpretes de Massimo e Laure) voltam na sequência. Simone Susinna está confirmado como Nacho.

Se a sequência de 365 DNI decidir adaptar pelo menos alguns aspectos do livro, o filme será uma loucura completa.

De acordo com a Oprah Magazine, a continuação trará Laura sobrevivendo ao atentado – apenas para ser sequestrada novamente por outro gângster: Marcelo “Nacho” Matos. Como é de praxe, a protagonista se apaixona mais uma vez por seu sequestrador.

O triângulo amoroso entre Laura, Massimo e Nacho deve ser uma das partes mais importantes do filme.

Além disso, o livro também revela que Massimo tem um irmão gêmeo britânico chamado Adriano.

Espera-se que a sequência de 365 DNI (365 Days) possa superar o chocante nível de 0% de aprovação do primeiro filme no Rotten Tomatoes.

365 DNI 2 (365 Dias 2) chega na Netflix em 2022.