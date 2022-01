Reunião de Harry Potter comete gafe hilária com imagem de Emma Watson

O especial de reunião do elenco de Harry Potter cometeu uma gafe hilária com uma imagem de Emma Watson. Ou melhor, uma imagem que não é de Emma Watson.

Em uma parte do novo especial da HBO Max, é mostrada uma imagem de quando Emma Watson era bem pequena, antes mesmo de entrar para o elenco de Harry Potter. Mas existe um pequeno problema – na verdade, um grande problema: aquela não é Emma Watson, e sim Emma Roberts.

Por algum motivo (provavelmente alguma confusão de algum estagiário), a equipe usou uma imagem que Emma Roberts divulgou de quando era criança como se fosse Emma Watson. Os internautas rapidamente observaram esse erro nas redes sociais.

Confira abaixo um print do especial de reunião do elenco de Harry Potter e então a imagem de Emma Roberts quando era criança.

Ator de Harry Potter quebrou costelas de diretor no set

O ator James Phelps, que interpretou Fred Weasley em Harry Potter, acidentalmente quebrou as costelas do diretor Mike Newell no set. Essa curiosidade foi revelada no especial de reunião da saga (via Digital Spy).

Mike Newell dirigiu Harry Potter e o Cálice de Fogo, e estava tentando dar instruções para James Phelps em uma cena em que os irmãos Fred e Jorge brigam. Mas as coisas não deram certo, principalmente porque o cineasta já era um senhor de 60 anos de idade.

O diretor de Harry Potter e o Cálice de Fogo disse: “Me lembro de agarrá-lo pela cintura, tentando jogá-lo de um lado para o outro. Nisso eu quebrei algumas costelas.”

“Foi uma agonia absoluta. Mas eu pude me divertir com isso e todos se sentiram melhor.”

O cineasta acrescentou: “Eu já era um homem de 60 anos naquela época. Realmente não é algo que eu devia ter feito.”

O especial de reunião de Harry Potter está no catálogo da HBO Max.