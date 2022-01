Revelada mais uma grande atitude de Keanu Reeves em Matrix 4

Todos sabem como Keanu Reeves é generoso. O The Hollywood Reporter revelou mais um caso do ator de Neo com o lançamento de Matrix Resurrections (Matrix 4).

No final de semana da pré-estreia mundial do filme, em San Francisco, Keanu Reeves surpreendeu toda equipe dele e todas pessoas próximas dele. O astro alugou um avião, deu hospedagem em hotel e presentes para que todos fossem acompanhar a primeira sessão de Matrix 4.

O site diz que o ator até fez um jantar especial após a pré-estreia. Keanu Reeves quis incluir todos nesse momento especial, que marcou a volta dele como Neo.

No tapete vermelho, Chad Stahelski, diretor de John Wick e que faz uma participação em Matrix 4 (ele é ex-dublê da franquia), confirmou a informação.

“Sim, ele trouxe muitos de nós aqui. Ele é incrivelmente generoso. Estão aqui muitas pessoas que o ajudaram no filme, de técnicos de artes marciais até profissionais de maquiagem e a equipe de dublês. Ele fez questão que todos os amigos e familiares estivessem aqui. Ele é épico”, declarou o diretor.

Keanu Reeves respondeu sobre a ação de forma modesta. “É ótimo compartilhar experiências e vidas juntos”, apenas comentou sobre essa generosa atitude.

Com Keanu Reeves, Matrix 4 segue em cartaz no cinema

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original.

O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.