Revelado o ator que interpreta o pai do Batman de Robert Pattinson

Foi revelado o ator que interpreta Thomas Wayne em The Batman, com Robert Pattinson. O personagem é o pai de Bruce Wayne.

Como relatado pelo Screen Rant, o papel de Thomas Wayne ficará com Luke Roberts. O próprio ator fez postagens nas redes sociais indicando que é o intérprete do personagem em The Batman.

Luke Roberts não é um ator muito popular em Hollywood. Na verdade, a maior parte de sua carreira é constituída de papéis menores.

Ele apareceu em séries como Game of Thrones e Black Sails. Também interpretou o Drácula em um projeto lançado em 2013.

Thomas e Martha não terão grande participação

Martha Wayne também aparecerá em The Batman. No entanto, a atriz por trás da personagem ainda não foi revelada.

Não espere por grandes participações de Thomas e Martha em The Batman. Até por causa disso, os personagens não têm intérpretes muito conhecidos.

O diretor Matt Reeves prometeu que The Batman não mostrará novamente a morte de Thomas e Martha, já que não se trata de uma história de origem. Ainda assim, como o passado de Bruce Wayne deve ser explorado, é possível que eles apareçam em algumas cenas importantes, sem mencionar as imagens de jornais e reportagens na TV.

The Batman trará uma abordagem diferente sobre os pais de Bruce Wayne. Nessa versão, tudo indica que Thomas e Martha eram pessoas que guardavam sérios segredos, com o pai de Bruce em especial sendo um indivíduo envolvido em casos de corrupção.

The Batman é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne. O principal vilão é o Charada, vivido por Paul Dano.

The Batman chega aos cinemas em 3 de março de 2022.