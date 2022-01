Revelado por que Homem-Aranha 4 com Tobey Maguire foi cancelado

O retorno de Tobey Maguire como Peter Parker em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa emocionou fãs do mundo inteiro, e faz muita gente acreditar que estamos prestes a viver uma “renascença” do ator. Maguire protagonizou a franquia de Sam Raimi, cujo quarto filme acabou cancelado. Mas afinal de contas, por que isso aconteceu?

Em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o Peter Parker de Tobey Maguire desempenha um papel muito importante. Nos cinemas, fãs vibraram com a aparição do personagem, que surge bem mais maduro que sua versão original.

Continua depois da publicidade

No longa do MCU, o Peter Parker de Tobey Maguire é acompanhado pelo Aranha de Andrew Garfield, que também chega à linha do tempo principal após as confusões do Multiverso.

Explicamos abaixo por que o Homem-Aranha 4 de Tobey Maguire foi cancelado antes mesmo de começar a produção; confira.

Por que Homem-Aranha 4 foi cancelado?

Mesmo desagradando fãs e críticos, Homem-Aranha 3 contou com uma impressionante bilheteria mundial de 890 milhões de dólares – tornando-se o filme mais lucrativo da trilogia.

Na época, o fato de um filme de super-heróis garantir uma bilheteria tão expressiva era uma raridade. Dessa forma, especulações sobre a produção de Homem-Aranha 4 não demoraram a começar.

Em uma entrevista à MTV em 2009, Sam Raimi discutiu o desenvolvimento de Homem-Aranha 4, e revelou que Tobey Maguire já estava confirmado na produção.

Kirsten Dunst, a intérprete de Mary Jane, ainda teria que assinar seu contrato. Em agosto de 2009, a revista Variety noticiou a escolha de James Vanderbilt, o roteirista de Zodíaco, para a criação da história do longa.

Segundo Raimi, as filmagens estavam previstas para começar em março de 2010, já que o filme tinha previsão de estreia para maio de 2011.

No entanto, após o site Deadline reportar “mudanças na história” e dificuldades na sala de roteiristas, a produção começou a desacelerar.

Com tudo confirmado para o lançamento de Homem-Aranha 4 em 2011, fãs se surpreenderam quando o Deadline confirmou, em janeiro de 2010, que o filme havia sido cancelado – e que a franquia teria um reboot em 2012.

No anúncio oficial, o site reportou que Sam Raimi teria abandonado o projeto por complicações com a “integridade criativa” do filme, além da pressão para lançar o longa no verão de 2011.

Com a saída de Sam Raimi, Tobey Maguire também deixou a produção. E dessa forma, todos os planos para Homem-Aranha 4 chegaram ao fim.

O reboot O Espetacular Homem-Aranha, como havia prometido o Deadline, chegou aos cinemas em 2012, com Andrew Garfield no papel principal.

O plano da Sony também era produzir uma trilogia, mas após as críticas ao segundo filme, os planos também foram descartados.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, está em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme deve chegar em breve ao Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.