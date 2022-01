Revelado por que Tom Cruise não consegue lançar Top Gun 2

Fãs de ação mal podem esperar pela estreia de Top Gun 2: Maverick. Mas tudo indica que o longa não deve chegar aos cinemas tão cedo. O público quer saber: por que Tom Cruise demora tanto para lançar as continuações de Top Gun e Missão Impossível? Existe uma maldição na franquia? O site Entertainment Weekly tentou responder essas importantes questões; veja abaixo.

Top Gun 2: Maverick, a aguardada continuação do longa de 1986, foi originalmente anunciada para 12 de julho de 2019. Depois, foi adiada para 24 de julho de 2020, 23 de dezembro de 2020, 2 de julho de 2021, 19 de novembro de 2021 e, finalmente, 27 de maio de 2022.

Os dois próximos capítulos de Missão Impossível também contaram com diversos adiamentos, e atualmente, estão previstos para chegar aos cinemas em 2023 e 2024.

Embora a pandemia possa ser usada para explicar a maioria dos adiamentos, a situação é bem mais complicada do que os fãs imaginam.

Por que Top Gun 2, com Tom Cruise, demora tanto para chegar aos cinemas?

Um dos fatores mais importantes para o adiamento dos próximos filmes de Top Gun e Missão Impossível é a ação da Paramount, o estúdio por trás de ambas as franquias.

Mesmo com o relançamento da plataforma CBS All Access como Paramount+, o estúdio manteve seu comprometimento com lançamentos de filmes no cinema – diferente da Disney, que nos últimos anos, estreou diversos filmes diretamente no streaming.

Embora a Paramount tenha vendido títulos menores para plataformas, – como Os 7 de Chicago na Netflix e A Guerra do Amanhã no Prime Video – optou por reservar os lançamentos maiores para as telonas.

Um Lugar Silencioso 2, por exemplo, já pode ser considerado um dos maiores hits de audiência no mundo pós-pandemia.

Outras pistas podem explicar a demora no lançamento de Top Gun 2 nos cinemas. O fato de Tom Cruise estar desenvolvendo um filme gravado no espaço – sim, no espaço sideral – pode estar relacionado ao atraso das estreias.

“A minha teoria é que Top Gun: Maverick e Missão Impossível 7 não existem, e que Tom Cruise está usando os filmes apenas como uma distração, à medida que deixa a Terra e vai para o espaço. Existem ideias mais loucas. Basta olhar para filmes como Rock of Ages ou A Múmia”, brinca o jornalista Derek Lawrence na matéria do EW.

De qualquer forma, tudo indica que a demora para o lançamento de Top Gun: Maverick nos cinemas está relacionada ao desejo da Paramount em garantir a maior bilheteria possível com o filme – o que não aconteceria com a retomada das medidas de isolamento social e a continuação da pandemia.

Até o momento, Top Gun: Maverick tem previsão de estreia para 27 de maio de 2022. Missão Impossível 7 e 8, devem chegar aos cinemas em 2023 e 2024.