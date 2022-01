Robert Downey Jr. teve reação hilária ao conhecer Chris Hemsworth em Vingadores

Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, teve uma reação hilária ao conhecer Chris Hemsworth, o Thor, no set de Os Vingadores.

O ator Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro, disse durante uma entrevista para o podcast Armchair Expert que Robert Downey Jr. achou que Chris Hemsworth era tão alto e bonito que sugeriu que eles o atacassem durante o primeiro dia no set de Os Vingadores.

“Se você já jogou algum esporte, foi como se juntar a um novo time. Eu conhecia Robert Downey Jr., conhecia Scarlett Johansson, só não conhecia Chris Hemsworth.”

“Ele é incrível, mas não sabíamos, certo? No primeiro dia, estávamos esperando em nossos trajes. Parecia até o Dia das Bruxas. Estávamos animados, mas igualmente nos sentindo ridículos.”

“Eu sinto que todos nós nos conhecíamos de alguma forma, exceto por Hemsworth, porque ele veio da Austrália. Ele era o mais alto, o mais bonito. Downey Jr. disse: ‘Nós temos que quebrar as pernas dele. Temos que tirá-lo daqui. Esse cara é muito bonito. Ele é muito alto, muito charmoso, que se dane esse cara.'”

No cinema, Chris Hemsworth retorna para uma nova aventura como Thor

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 7 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+.

