Robert Pattinson revela inspiração em clássica animação do Batman

Em uma entrevista dada à revista Premiere, Robert Pattinson revelou que existe certa inspiração de Batman – A Máscara do Fantasma em The Batman.

A clássica animação teve lançamento nos anos 90, sendo bastante elogiada, embora tenha sido praticamente esquecida por uma parte do público.

Batman – A Máscara do Fantasma é do mesmo universo da popular série animada do Batman dos anos 90. Para Robert Pattinson, é o que mais se aproxima do tom de The Batman.

A ligação de The Batman com Batman – A Máscara do Fantasma

“Acredito, sinceramente, que o tom de The Batman não é muito parecido com o dos filmes anteriores. Parece algo novo.”

“Nos quadrinhos, Batman é um personagem mais… instável. Lendo nas entrelinhas, é algo muito triste.”

“No cinema, o lado heroico do personagem quase sempre é apresentado, mas em The Batman, nós apresentamos o seu interior. Na minha opinião, o que mais se aproxima disso é a animação Batman – A Máscara do Fantasma.”

Robert Pattinson acrescentou: “Ser o Batman é uma espécie de maldição, um fardo. Não é algo que ele decidiu, ele simplesmente precisa ser o Batman.”

“Ele foi escolhido, não o contrário. Acho que nunca vimos esse tipo de coisa em uma adaptação em live-action.”

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março de 2022.