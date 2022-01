Robert Pattinson revela se seu Batman mata ou não mata

Robert Pattinson esclareceu uma dúvida sobre a sua nova versão do Batman. Em entrevista ao site Premiere, o astro do filme The Batman revelou se o seu herói mata ou não mata.

“Existe essa regra com Batman: ele não deve matar. Isso pode ser interpretado de duas formas, ou ele quer apenas infligir uma punição apropriada, ou ele quer matar mas seu autocontrole o impede de fazer”.

Portanto, segundo Pattinson, o novo Batman NÃO matará seus adversários.

Filme quebra recorde antes de estreia

The Batman quebrou um recorde antes mesmo de estrear. A duração do filme com Robert Pattinson foi revelada oficialmente.

Conforme o ComicBook, o filme terá ao todo 167 minutos (2 horas e 47 minutos) sem os créditos finais. Com isso, o filme com os trailers e créditos terá mais de três horas.

Essa confirmação faz com que esse seja o filme mais longo do Batman, superando Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, que conta com 165 minutos.

Além disso, The Batman será o terceiro filme baseado em quadrinhos mais longo de todos os tempos, atrás de Vingadores: Ultimato (181 minutos) e Liga da Justiça de Zack Snyder (242 minutos).

Vale apontar que The Batman tirou inspiração de Se7en, que conta com 157 minutos, bem próximo da duração do longa com Robert Pattinson.

The Batman estreia em 3 de março nos cinemas brasileiros.