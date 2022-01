Robert Pattinson virou Edward de Crepúsculo graças a uma foto

Robert Pattinson conseguiu o papel de Edward em Crepúsculo graças a Harry Potter. Na franquia do bruxinho, o astro interpretou Cedric Diggory.

Catherine Hardwicke, diretora do primeiro Crepúsculo, e o produtor Erik Feig falaram sobre a escolha do ator para o papel no podcast The Big Hit Show. Eles explicaram que queriam alguém como se tivesse saído das obras de Lord Byron.

“Eu queria alguém que não parecesse uma pessoa real. Quem vai ser? Este vampiro viveu por 90 e poucos anos. Ele é etéreo, ele é especial, ele é único, ele é introspectivo, ele é taciturno, ele é tudo”, disse a diretora de Crepúsculo.

“Lembro-me de dizer: ‘É alguém Byronico. É alguém britânico. Estou lhe dizendo, é alguém que está em um penhasco olhando para longe, parecendo romântico'”, acrescentou Feig.

“Eu disse: “O que há com ele?” E a executiva criativa Gillian Bohrer disse: ‘Cedric Diggory’, e eu disse: ‘Sim, quem é esse?’. E ela disse: ‘Rob Pattinson’. E eu disse: ‘Ele leu para nós?’ E ela disse: ‘Não’. E eu disse: ‘Por quê?’. E ela disse: ‘Eu não sei’. Eu respondi: ‘Bem, vamos ver se ele sabe ler’, continuou o produtor.

No fim, Robert Pattinson teve a oportunidade por conta de fotos dele como Cedric Diggory em Harry Potter.

Criadora achava Robert Pattinson parecido com outro personagem em Crepúsculo

Enquanto Edward Cullen é muito sério, Robert Pattinson é praticamente o oposto de seu personagem famoso de Crepúsculo. Na verdade, Stephenie Meyer, que escreveu os livros da saga, achava que o ator era mais parecido com outro personagem: Jacob Black.

Jacob, é claro, é o melhor amigo de Bella Swan e tem uma personalidade muito mais despreocupada e brincalhona do que Edward.

Em uma entrevista à MTV (via Cheat Sheet), Stephenie Meyer revelou como Robert Pattinson é na vida real.

“Rob é mais parecido com Jacob do que com Edward”, comentou a criadora de Crepúsculo.

“Ele é divertido, engraçado e não se leva muito a sério. Mas ele conseguiu se transformar para interpretar Edward.”

Robert Pattinson está sempre demonstrando seu lado divertido em entrevistas. É assim desde a época de Crepúsculo, quando ele tirava sarro de elementos da própria saga.

O ator também é conhecido por “enganar” a mídia com suas declarações. Ele já admitiu que se diverte espalhando rumores falsos sobre seus trabalhos e até sobre ele mesmo.

Os filmes de Crepúsculo podem ser vistos em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Globoplay.