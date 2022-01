Seguindo o pai, filha de Michael Jackson pede por papel na Marvel

Paris Jackson está interessada em interpretar alguma personagem da Marvel. A jovem segue os passos do pai, Michael Jackson, até nesse sentido, já que o astro da música tentou por anos conseguir algum papel na editora (ele parecia particularmente obcecado por Homem-Aranha e Professor Xavier).

“Eu quero ser uma super-heroína ou uma vilã”, disse Paris Jackson em uma entrevista para a Variety.

“Eu cresci lendo quadrinhos com meus irmãos. Sempre que um novo filme da Marvel é lançado, nós vamos como uma família para assisti-lo. Eles nunca decepcionam.”

Paris Jackson é uma grande fã da Marvel

Os personagens favoritos da filha de Michael Jackson na Marvel são Wolverine, Homem de Ferro e Deadpool.

“Eles fazem o que é certo, mas não de acordo com as regras. Eles também são sarcásticos, o que eu adoro.”

Paris Jackson gosta mais da Marvel do que da DC. No entanto, ela acredita que as duas editoras possuem o seu espaço.

“São muito diferentes. Não acho que uma seja necessariamente melhor do que a outra. Mas eu cresci com a Marvel. É como comparar os Beatles e os Rolling Stones. São muito diferentes.”

Paris Jackson é atriz, modelo e cantora. Ela teve papéis em Habit, Gringo e Pânico: A Série de TV, entre outras produções.

Assim como Paris Jackson, Michael Jackson era um grande fã de histórias em quadrinhos e tinha uma coleção de estátuas em tamanho real de personagens icônicos. Isso ajuda a explicar por que ele parecia tão interessado em aparecer em alguma produção de super-heróis.

Michael Jackson morreu em 2009. Ele tinha 50 anos de idade.