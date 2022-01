Shang-Chi revela trágica situação dos Vingadores e fãs não notaram

Na cena pós-créditos de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, o Hulk aparece na forma humana como Bruce Banner. Após uma nova revelação na Marvel, esse momento do filme do MCU mostra uma situação trágica dos Vingadores.

O supervisor de efeitos especiais Sean Walker, que trabalhou em Shang-Chi, revelou que Bruce Banner está no laboratório dele na cena pós-créditos. Apesar da resposta curta, isso mostra que os Vingadores estão separados após Ultimato.

Mais evidências são as produções dos outros personagens. A Feiticeira Escarlate lida sozinha com o luto; o Homem-Aranha e o Doutor Estranho estão em vidas separadas até Peter Parker procurar o mago; o Falcão e o Soldado Invernal também resolvem os próprios problemas até que se obrigam a trabalhar juntos; e o Gavião Arqueiro está focado em passar mais tempo com a família.

O fato de Hulk estar no próprio laboratório ainda traz mais um indicativo ruim para equipe. Isso quer dizer que a base dos Vingadores pode não estar funcionando – em Ultimato, o local foi destruído, e sem Tony Stark, pode ser que nada tenha sido feito para recuperá-la.

Antes, Tony Stark e a própria Viúva Negra coordenavam o grupo, também ajudando os heróis com armas e acessórios. Sem isso, os personagens da Marvel perdem bastante, ainda mais quando se trata de uma evolução própria.

Com esse indicativo, Vingadores 5 pode realmente demorar na Marvel – como vem sendo indicado pelo estúdio.

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+. O filme do herói está com uma continuação confirmada.

