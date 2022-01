Sing 2: Onde assistir continuação de amado filme

Continuação do amado filme de animação, Sing 2 chega com exclusividade nos cinemas do Brasil no dia 6 de janeiro. Por enquanto, apenas o primeiro pode ser visto no streaming.

Novamente, o filme aposta em grandes nomes da música e em canções conhecidas para a história. Na versão internacional uma novidade é o cantor Bono Vox, do U2.

Para quem quiser se atualizar sobre a história, o primeiro filme de Sing está no streaming, como citado antes. Com o título Quem Canta Seus Males Espanta, o longa pode ser conferido no Telecine Play.

Por estar disponível apenas nos cinemas, os fãs devem redobrar os cuidados ao assistir Sing 2. Máscara, álcool em gel e distanciamento social são necessários.

Além disso, os espectadores devem lembrar do comprovante de vacinação. Confira abaixo o trailer de Sing 2.

A história de Sing 2, que entra em cartaz nos cinemas

“Em breve o novo capítulo da franquia animada da Illumination retorna com grandes sonhos e canções de sucesso espetaculares, enquanto o coala Buster Moon e seu elenco de estrelas se preparam para lançar sua performance de palco mais deslumbrante até então… na radiante capital mundial do entretenimento. Há apenas um obstáculo: eles primeiro precisam convencer o astro do rock mais recluso do mundo – interpretado na versão original pelo lendário ícone da música, Bono, em sua estreia no cinema de animação – a se juntar a eles.

Buster (Matthew McConaughey) e seu elenco transformaram o Novo Teatro Moon em um sucesso local, mas Buster está de olho em um prêmio maior: estrear um novo show no Teatro Torre Crystal na glamorosa cidade de Redshore.

Mas sem muitos contatos, Buster e seu elenco – incluindo a ansiosa mãe porca Rosita (Reese Witherspoon), a porco-espinho roqueira Ash (Scarlett Johansson), o zeloso gorila Johnny (Taron Egerton), a tímida elefante Meena (Tori Kelly) e, é claro , o extraordinário e provocador suíno Gunter (Nick Kroll) – tem que se esgueirar para entrar na sede mundialmente famosa da Crystal Entertainment, administrada por um insensível magnata, o lobo Jimmy Crystal (Bobby Cannavale).

Em uma tentativa desesperada de chamar a atenção do Sr. Crystal, Gunter espontaneamente lança uma ideia ultrajante que Buster rapidamente desenvolve, prometendo que seu novo show será estrelado pela lenda do rock, o leão Clay Calloway (Bono). O problema é que Buster nunca conheceu Clay, um artista que se isolou do mundo há mais de uma década após a perda de sua esposa e não foi visto desde então.

Pior ainda, Buster não percebeu que o Sr. Crystal é um gângster egocêntrico que prefere empurrar alguém do telhado de um prédio do que ser enganado. Enquanto Gunter ajuda Buster a sonhar com uma obra-prima teatral de outro mundo, e a pressão (e ameaças sinistras) do Sr. Crystal aumentam, o papel principal é arrancado de Rosita e entregue para a filha mimada do Sr. Crystal, Porsha, interpretada na versão original pela artista nomeada ao Grammy Halsey. Desesperado para salvar o show e sua vida, Buster embarca em uma busca para encontrar Clay e persuadi-lo a voltar ao palco”, diz a grande sinopse de Sing 2, com os nomes dos intérpretes originais dos personagens.

O elenco nacional de Sing 2 tem Sandy como a voz de Meena; enquanto Fiuk fica como Johnny e Any Gabrielly é Nooshy. O elenco de vozes no Brasil tem ainda Lexa como Porsha; Wanessa Camargo sendo Ash; Paulo Ricardo no papel de Clay; e ainda Fábio Jr. interpretando Big Daddy.

Sing 2 é escrito e dirigido pelo aclamado cineasta Garth Jennings. Como citado antes, o filme chega nos cinemas em 6 de janeiro de 2022.