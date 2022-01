Spencer: Nota no Rotten Tomatoes revela decepção para fãs de Kristen Stewart

A nota do Rotten Tomatoes de Spencer revela uma decepção para os fãs de Kristen Stewart. Apesar da atriz de Crepúsculo ser elogiada, o filme não agrada todos espectadores.

A avaliação da crítica é próxima da aclamação, com 83%. Enquanto isso, até o momento, os espectadores dão apenas 52% para Spencer.

A observação do público é de que Kristen Stewart “está ótima” no filme, mas a imagem construída de Diana em Spencer parece não agradar a todos.

Enquanto isso, os críticos acreditam que Kristen Stewart brilha em Spencer, a ponto de salvar o drama. “A perfomance modulada dela ancora os voos de fantasia do filme”, destacam os especialistas.

Vale o destaque que a boa nota dos críticos foi atualizada com 319 avaliações, o que é um grande número.

Mais sobre Spencer, estrelado por Kristen Stewart

Spencer narra o que poderia ter acontecido nos últimos dias do casamento da princesa Diana (Kristen Stewart) com o príncipe Charles (Jack Farthing). A relação há muito tempo esfriou e embora haja muitos rumores de casos e de divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal na casa de campo da Família Real.

O evento é repleto de comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece as regras do jogo de aparências. Mas este ano, as coisas serão muito diferentes.

Além de Kristen Stewart, o elenco tem ainda Jack Farthing, Timothy Spall, Sean Harris e Sally Hawkins. A direção, enquanto isso, é de Pablo Larraín.

O roteiro fica com Steven Knight. O escritor é conhecido por ter criado o sucesso Peaky Blinders.

Em declaração para divulgação, Kristen Stewart comentou como se sentiu conectada com Diana ao gravar o filme. A atriz de Crepúsculo passou por situações semelhantes da princesa por causa da fama.

“Eu me senti extremamente fora de controle em certos períodos da minha vida, e esse é um fator determinante da vida da Diana. Ela deve ter percebido que as pessoas estavam sempre olhando para ela, e eu já experimentei isso, sei como é”, contou a famosa.

Com Kristen Stewart, Spencer está em cartaz nos cinemas.