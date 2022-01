Spencer: Onde assistir o filme com Kristen Stewart

Para muitos, Kristen Stewart está no papel da vida dela em Spencer. O filme com a estrela de Crepúsculo chega exclusivamente nos cinemas brasileiros em 27 de janeiro.

O longa reconta um final de semana crucial para vida da Princesa Diana. Transformada, Kristen Stewart aparece nesse importante papel.

Para muitos, inclusive, a atriz deveria estar levando todos prêmios de 2022 – apesar de ter sido esnobada nas primeiras indicações, como o SAG Awards 2022. Mesmo assim, Kristen Stewart parece ficar na corrida pelo Oscar.

Como Spencer chega exclusivamente nos cinemas, os espectadores devem se atentar a alguns detalhes. Máscara, álcool em gel e distanciamento são importantes.

Além disso, os fãs devem lembrar do comprovante de vacinação. Confira abaixo um trailer de Spencer, estrelado por Kristen Stewart.

Mais sobre Spencer, estrelado por Kristen Stewart

Spencer narra o que poderia ter acontecido nos últimos dias do casamento da princesa Diana (Kristen Stewart) com o príncipe Charles (Jack Farthing). A relação há muito tempo esfriou e embora haja muitos rumores de casos e de divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal na casa de campo da Família Real.

O evento é repleto de comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece as regras do jogo de aparências. Mas este ano, as coisas serão muito diferentes.

Além de Kristen Stewart, o elenco tem ainda Jack Farthing, Timothy Spall, Sean Harris e Sally Hawkins. A direção, enquanto isso, é de Pablo Larraín.

O roteiro fica com Steven Knight. O escritor é conhecido por ter criado o sucesso Peaky Blinders.

Em declaração para divulgação, Kristen Stewart comentou como se sentiu conectada com Diana ao gravar o filme. A atriz de Crepúsculo passou por situações semelhantes da princesa por causa da fama.

“Eu me senti extremamente fora de controle em certos períodos da minha vida, e esse é um fator determinante da vida da Diana. Ela deve ter percebido que as pessoas estavam sempre olhando para ela, e eu já experimentei isso, sei como é”, contou a famosa.

Com Kristen Stewart, Spencer chega nos cinemas em 27 de janeiro.