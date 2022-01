Stephen King quase desistiu de escrever terror após It: A Coisa

It: A Coisa é um dos maiores sucessos da carreira de Stephen King. Porém, o autor quase abandonou completamente o terror após o livro.

O livro foi originalmente publicado em 1986, chegando com reações mistas e uma enorme polêmica. A cena de sexo entre Beverly e o resto do Clube dos Perdedores causou muitas críticas.

Aos poucos, It: A Coisa foi ganhando espaço, conquistando principalmente o público. Não demorou e Pennywise se tornou o sinônimo do palhaço assustador, com série para TV e filmes.

Para Time, em 1986, Stephen King comentou sobre as críticas. O autor estava sem confiança e chamou o livro de “mal construído” e uma “limitação” da criatividade.

A revista, além disso, chamou atenção que o autor poderia estar sentindo a pressão da competição. Mesmo com sucessos como Carrie e O Iluminado, Stephen King considerava Clive Barker, conhecido por Hellraiser, melhor.

“Por agora, enquanto o clube mensal de livros de Stephen King existe, é a época de liquidação. Tudo deve ir”, confessou Stephen King na época.

Por sorte, o autor mudou de ideia.

Ator queria It: A Coisa 3 com história inédita

It: A Coisa encerrou com seu capítulo 2, que não agradou muitos fãs e críticos. Ainda assim, muitos pedem por um terceiro filme e o intérprete de Pennywise, Bill Skarsgård parece estar aberto à idéia.

Embora uma continuação não seja possível, visto que a criatura foi morte no segundo It: A Coisa, um prelúdio ou derivado poderia acontecer.

“It: A Coisa 3 teria que ter o tipo certo de abordagem para acontecer”, disse Skarsgård (via The Things). “O livro termina onde o segundo filme termina, então esse é o capítulo final desta história. Existe um aspecto interessante de voltar no tempo antes de tudo isso acontecer”.

O ator ainda disse que seria divertido criar uma história totalmente nova, não ficando presa aos livros.

“Seria uma história independente, mas obviamente dentro do mesmo universo. Então, pode haver algo interessante nisso. Eu acho que seria divertido “, concluiu.

O filme It: A Coisa está no HBO Max, enquanto It: Capítulo 2 fica no Globoplay.