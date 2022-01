Street Fighter: Ator com atuação elogiada gravou filme com câncer

Considerado um clássico do cinema ‘trash’, Street Fighter é a adaptação cinematográfica de um dos games mais famosos de todos os tempos. O filme, embora não seja um sucesso crítico, conquista fãs com um elenco, formado por Jean Claude Van Damme, Raul Julia e a cantora australiana Kylie Minogue. O que muitos fãs não sabem é que um dos astros sofria de câncer durante as gravações.

De acordo com o site Looper, o filme Street Fighter é apenas um entre os vários exemplos da dificuldade em adaptar videogames para os cinemas. As filmagens do longa – que chegou aos cinemas em 1994 – foram muito conturbadas, devido a problemas com o baixo orçamento, atores difíceis e a doença secreta de um dos astros.

O resultado foi um filme detonado pela crítica, mas com uma sólida bilheteria de 100 milhões de dólares (com orçamento de 35 milhões).

Explicamos abaixo tudo sobre o astro de Street Fighter que gravou o filme com câncer, sem contar aos colegas ou à equipe de produção.

A difícil jornada de Raul Julia em Street Fighter

Em Street Fighter, Raul Julia interpreta o vilão M. Bison. Você provavelmente conhece o ator por sua icônica performance como Gómez nos dois primeiros filmes de A Família Addams.

Na época das gravações, o ator havia acabado de passar por uma cirurgia para remover um tumor no estômago.

Em um determinado dia das filmagens, um dos figurinistas disse ao diretor Steven de Souza que Raul Julia parecia estar doente.

Mas como o ator não havia revelado a ninguém seu diagnóstico, a equipe de produção decidiu apenas adiar as cenas de Bison e dar um tempo para Raul Julia ganhar peso.

No final das contas, a estratégia deu certo, e Raul Julia ofereceu ao público uma ótima performance – considerada até hoje uma das poucas partes boas do longa.

Em seu lançamento, Street Fighter foi completamente detonado pela crítica especializada. O longa garantiu apenas a nota 34 no Metacritic, além de somente 12% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mesmo com o fracasso do longa, a performance de Raul Julia continuou a ser elogiada. O astro dá um verdadeiro show de atuação, e entra de cabeça na personalidade do maníaco vilão.

O site Porygon, por exemplo, elogiou o comprometimento do ator com o teor ridículo do filme – até mesmo nas falas que viraram meme, como a famosa ‘para mim, era apenas uma quinta-feira”.

Street Fighter é uma verdadeira carta de amor para Raul Julia, que só aceitou participar do derradeiro filme como um ato de afeição aos filhos, que eram grandes fãs do game.

“Ele deu a Bison tudo de si, mesmo quando seu corpo estava definhando. Tudo isso para fazer os filhos felizes”, comenta a jornalista Megan Navarro.

Raul Julia faleceu em outubro de 1994, pouco tempo após a conclusão das filmagens de Street Fighter.