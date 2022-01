Sucesso na Netflix, Um Lugar Silencioso já tem sequência; veja onde assistir

Filme que chegou recentemente ao catálogo da Netflix, Um Lugar Silencioso vem tendo grande sucesso no serviço de streaming. O terror já conta com uma sequência e aqui está onde você pode assisti-la.

Apesar de ter disponibilizado Um Lugar Silencioso, a Netflix ainda não adicionou Um Lugar Silencioso – Parte II ao seu catálogo. No Brasil, a sequência ainda não está disponível de maneira “livre” em nenhum serviço de streaming, mas pode ser comprada ou alugada por meio de algumas plataformas.

Continua depois da publicidade

O YouTube e o Google Play Filmes são bons meios para compra ou aluguel de filmes, assim como o Apple TV. Recentemente, o Amazon Prime Video também entrou nessa onda e Um Lugar Silencioso – Parte II pode ser adquirido por lá.

Mas se você não é um grande fã da ideia de comprar ou alugar filmes pela Internet, também pode esperar um pouco para assistir no Telecine Play, caso seja assinante. A continuação será lançada no serviço de streaming no dia 15 de janeiro, e aí não será necessário fazer qualquer pagamento extra além da assinatura para assistir.

Um Lugar Silencioso é dirigido por astro de The Office

Um Lugar Silencioso chegou ao catálogo da Netflix. O aclamado terror é dirigido por John Krasinski, astro de The Office.

John Krasinski também é parte do elenco de Um Lugar Silencioso. Mas a principal estrela é Emily Blunt, que é casada com o ator e diretor na vida real.

Em Um Lugar Silencioso, uma família é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Um Lugar Silencioso teve aclamação da crítica na época de seu lançamento. Também fez grande sucesso de bilheteria.

Na verdade, Um Lugar Silencioso teve uma arrecadação tão boa que rapidamente se tornou uma espécie de franquia para a Paramount.

Uma sequência, chamada Um Lugar Silencioso – Parte II, já chegou aos cinemas e também recebeu elogios.

Também existem alguns derivados em desenvolvimento, que devem ser lançados nos próximos anos. Além de outra possível sequência direta.

Um Lugar Silencioso representou o primeiro grande projeto de John Krasinski na direção. Como ator, ele é conhecido por ter interpretado o personagem Jim Halpert em The Office.

Ele também voltou para dirigir Um Lugar Silencioso – Parte II. Ainda não se sabe se ele também poderá ser o diretor de algum outro capítulo dentro da franquia.

Um Lugar Silencioso está agora disponível na Netflix.