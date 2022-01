Taylor Lautner revela trauma por causa da fama de Crepúsculo

Crepúsculo transformou Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner em estrelas, com legiões de fãs ao redor do mundo. Lautner, no entanto, revelou ter ficado traumatizado por conta dessa fama.

O ator, que interpretou Jacob Black na tetralogia de filmes baseados nos livros de Stephenie Meyer, conversou com o THR e disse ter ficado com medo de sair em público após Crepúsculo.

Segundo ele, dos 16 aos 18 anos ele não podia sair para passear, ou sair sem carros o seguindo, com fãs se aproximando dele.

“Poucas coisas na vida podem vir e acontecer da noite para o dia. A fama pode. Também pode desaparecer durante a noite. Quando eu tinha 16, 17, 18 anos, quando acordava e tentava apenas sair para passear ou sair para um encontro, eu tinha 12 carros esperando do lado de fora da minha casa para me seguir onde quer que eu fosse. Quando aparecia em um aeroporto ou em qualquer lugar, tinham milhares de fãs gritando”, disse Lautner.

“Passei tantos anos sem sair de casa, ou se saía, usava chapéu, óculos escuros e sentia medo. Surgiu algo dentro de mim onde, eu não sabia, mas estava com medo de sair. Eu ficaria super ansioso para sair. Então eu simplesmente não o fazia… No momento, ficou frustrante porque eu só queria viver uma vida normal. Mas então quando isso é tirado de você, você começa a se questionar e começa a ficar tipo ‘oh, as pessoas não se importam mais comigo?’. Isso pode mexer com sua mente”, continuou o astro de Crepúsculo.

Ator sumido de Crepúsculo volta a atuar em filme da Netflix

Os fãs que assistirem a Time do Coração da Netflix podem se surpreender. Taylor Lautner, astro de Crepúsculo que sumiu de Hollywood, retorna para atuação com o filme de comédia.

O eterno Jacob da saga Crepúsculo teve o último filme antes de Time do Coração em 2016, com Os Irmãos. Além disso, apareceu na série Cuckoo, que terminou em 2018.

Em Time do Coração, Taylor Lautner reaparece como um dos assistentes do protagonista Sean Payton, interpretado por Kevin James.

Ao contrário de Kristen Stewart e Robert Pattinson, Taylor Lautner não emplacou uma grande carreira após Crepúsculo. O ator tentou o cinema de ação em No Limite e depois apareceu em Os 6 Ridículos, mas em nenhum deles agradou a crítica e até mesmo a indústria.

Pode ser que o filme da Netflix seja uma volta por cima para Taylor Lautner.

Com o astro de Crepúsculo, Time do Coração está disponível na Netflix.