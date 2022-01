Tem continuação? Final original de Nasce Uma Estrela é revelado

Nasce Uma Estrela, com Bradley Cooper e Lady Gaga, é a terceira versão de um filme lançado originalmente em 1937 e que depois ganhou um remake em 1976. Os longas contam com o mesmo final, mesmo que as cenas tenham sido feitas de maneiras diferentes. Por isso, a amada produção não tem uma continuação.

Com 8 indicações ao Oscar, a nova versão estrelada por Cooper e Lady Gaga (que ganhou o Oscar de Melhor Canção pelo filme) faz sucesso até hoje, e muitos fãs ficam se perguntando se a história poderia continuar maneira.

Na verdade, Nasce Uma Estrela se tornou uma obra amada em Hollywood, ganhando novas adaptações a cada era. Para quem quiser rever o filme, o título está disponível no HBO Max.

Muitos perguntam ainda se o filme pode ser visto na Netflix – mas, o título não está no catálogo. Na Netflix, o que está disponível é o emocionante documentário Gaga: Five Foot Two, que mostra como a cantora supera uma doença debilitante e concilia sua agenda de trabalhos.

O final original de Nasce Uma Estrela

Foi revelado que a nova versão de Nasce Uma Estrela seria completamente fiel ao encerramento que pode ser visto no filme original. Bradley Cooper, além de dirigir, também assina o roteiro da obra.

O executivo da Warner Bros, Toby Emmerich, contou à Variety que a primeira versão do roteiro tinha um final exatamente igual ao de 1937, que foi estrelado por Janet Gaynor e Fredric March.

Nele, Norman Maine se afogava no oceano pacífico. No primeiro rascunho, o Jackson Maine de Bradley Cooper faria o mesmo.

“No primeiro roteiro que eu li, Jackson nada pelo oceano e se afoga. Depois, no roteiro quando começamos a filmar, ele andava em sua motocicleta. É mais como o final de Kris Kristofferson, de 1976, com a Ferrari, mas Jackson pegaria a sua Harley. Mas, Bradley mudou de ideia, veio me ver e imaginou outro final. Ele estava certo. Quando eu assisti o filme, eu não imaginava qual seria o fim”, afirmou Emmerich.

Assim como na primeira versão, o Maine vivido por Kris Kristofferson também tira a própria vida.

O último Nasce Uma Estrela, no entanto, quis dar um final que marca uma triste tendência atual. No longa, o personagem de Bradley Cooper se enforca.

O método é o mesmo utilizado por celebridades contemporâneas que tiraram a própria vida. Assim, Nasce Uma Estrela faz um paralelo com a realidade – em cada uma das suas versões.

Nasce Uma Estrela conta a história do astro Jackson Maine e de Ally, uma cantora que ganha a vida como garçonete. Quando os dois se conhecem, a vida dela muda para sempre. Lady Gaga fica com o papel principal no filme.

Nasce Uma Estrela está disponível no HBO Max.

Em caso de ajuda, o Centro de Valorização da Vida atende 24 horas no Brasil. O telefone é 188 ou o contato pode ser pela internet.