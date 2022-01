Teoria de Transformonstrão deixa Hotel Transilvânia polêmico

Uma teoria de Hotel Transilvânia: Transformonstrão deixa a animação polêmica. O Cheat Sheet publicou uma matéria sobre o assunto.

Como os fãs sabem, o hotel do Drácula conta com vários zumbis que servem como funcionários. Em Hotel Transilvânia: Transformonstrão, há uma cena em que um desses zumbis é brevemente transformado de volta para humano.

Continua depois da publicidade

Ele fica muito empolgado, exclamando alegremente que está livre. No entanto, momentos depois ele volta à sua forma de zumbi, soltando um suspiro de tristeza enquanto continua trabalhando.

Uma teoria aponta que esses zumbis que trabalham no hotel são basicamente escravos do Drácula. Eles não têm muito destaque na história, aparecendo simplesmente para obedecer às ordens do vampiro.

Hotel Transilvânia: Transformonstrão parece apoiar essa teoria ao mostrar um dos zumbis ficando tão empolgado com a ideia de liberdade, de volta à vida humana. Essa versão do Drácula pode ser divertida e cômica, mas o personagem ainda é um vilão, então não é totalmente incoerente que ele escravize os zumbis para trabalhar no hotel.

Ainda assim, obviamente não passa de uma teoria. Hotel Transilvânia: Transformonstrão é uma animação voltada para crianças, cujos elementos narrativos não devem ser levados tão a sério.

Hotel Transilvânia: Transformonstrão teve mudanças no elenco de voz original

Adam Sandler não é a única mudança no elenco de Hotel Transilvânia 4: a voz do monstro de Frankenstein também foi trocada.

Drácula e Frankenstein foram dublados respectivamente por Adam Sandler e Kevin James nos três primeiros filmes. Agora, os personagens têm as vozes de Brian Hull e Brad Abrell.

Embora Sandler e James estejam fora da franquia, astros como Andy Samberg, Steve Buscemi e Selena Gomez retornam.

Em uma entrevista ao programa Radio Times, o co-diretor de Hotel Transilvânia 4 explicou as mudanças no elenco.

“No filme, o personagem de Sandler se transforma em humano. Ou seja: é uma boa oportunidade para fazermos as coisas de uma maneira diferente. Foi o filme perfeito para trazer outra pessoa para o papel”, comentou Derek Drymon.

A resposta pode até fazer sentido, mas não foi aceita por todos. O site Hidden Remote, por exemplo, aponta um erro na justificativa.

“Por que eles sentiram a necessidade de trocar o Adam Sandler e o Kevin James, mas não os outros personagens?”, questiona a publicação.

A ausência de Adam Sandler e Kevin James em Hotel Transilvânia 4 pode ser explicada por um motivo bem mais prático: ambos os atores assinaram contrato com a Netflix.

Em janeiro de 2020, Sandler expandiu seu contrato para mais 4 filmes, em um negócio de cerca de 250 milhões de dólares. Em julho do mesmo ano, a plataforma confirmou também a contratação de Kevin James.

Vale citar que Sandler foi creditado como produtor-executivo nos dois primeiros filmes de Hotel Transilvânia – lançados antes de seu primeiro contrato com a Netflix, firmado em 2014.

Outra explicação pode envolver o fato de Adam Sandler estar trabalhando em um projeto animado da Netflix, que pode se estabelecer como um grande rival de Hotel Transilvânia.

Sem Adam Sandler e Kevin James, o elenco de Hotel Transilvânia 4 é formado por Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Jim Gaffigan, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key e Fran Drescher.

Hotel Transilvânia: Transformonstrão, ou Hotel Transilvânia 4, está disponível no Amazon Prime Video.