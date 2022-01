Teoria perfeita da Disney mostra que Hércules e Ariel são parentes

Hércules e A Pequena Sereia são dois dos filmes mais queridos da Disney e pode ser que Ariel e o personagem titular do desenho sobre a mitologia grega sejam, na realidade, parentes.

Em A Pequena Sereia, é mostrado que o pai da protagonista é Tritão. Na mitologia grega, Tritão é o filho de Poseidon e é comumente retratado como um sereio, assim como no desenho da Disney.

Assim sendo, caso o Rei Tritão do desenho seja, de fato, filho de Poseidon, isso faria dele primo de Hércules, que é filho de Zeus, irmão de Poseidon.

Assim sendo, Ariel seria parente de Hércules, em segundo grau. Trata-se, no entanto, apenas uma teoria, visto que não há confirmação disso por parte dos responsáveis pelos filmes.

Dito isso, ambos os filmes contam com os mesmos diretores e roteiristas, portanto não seria de todo impressionante a conexão ser real.

Encanto superou Frozen e quebrou uma marca de 26 anos na Disney.

A música “We Don’t Talk About Bruno”, de Encanto, ultrapassou “Let It Go”, de Frozen, em termos de sucesso na Billboard Hot 100, de acordo com uma matéria da Entertainment Weekly.

A música alcançou a quarta posição na Billboard Hot 100 recentemente. Isto supera o resultado de “Let It Go”, que alcançou a quinta posição em abril de 2014.

É a primeira vez em cerca de 26 anos que uma música de uma animação da Disney chega à quarta posição da Billboard Hot 100. No caso, a última a conseguir essa posição era “Colors Of The Wind”, da trilha sonora de Pocahontas.

Encanto, A Pequena Sereia e Hércules estão disponíveis no Disney+.

